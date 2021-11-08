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"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину
"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину - РИА Новости, 08.11.2021
"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину
"Газпром" нарастил поставки топлива в Евросоюз через Украину на 54 процента, но это все равно меньше забронированных мощностей, следует из слов главы компании... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:54
2021-11-08T15:54
экономика
украина
европа
газпром
оператор гтс украины
сергей макогон
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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. "Газпром" нарастил поставки топлива в Евросоюз через Украину на 54 процента, но это все равно меньше забронированных мощностей, следует из слов главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.Ранее он сказал, что российский концерн с 1 ноября сократил транзита газа через страну до 57 миллионов кубометров в сутки, что уже почти вдвое меньше оплачиваемого объема."Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок", — написал Макогон на своей странице в Facebook.Он добавил, что сейчас прокачка составляет 88 миллионов кубометров, в то время как "Газпром" забронировал 109 миллионов.Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщила, что поставки в Европу через страну в октябре снизились на 19% и составили 2,6 миллиарда кубометров. Это на 623 миллиона кубометров меньше, чем было месяцем ранее.Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html
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экономика, украина, европа, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон
13:54 08.11.2021 (обновлено: 15:54 08.11.2021)
 
"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину

"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. "Газпром" нарастил поставки топлива в Евросоюз через Украину на 54 процента, но это все равно меньше забронированных мощностей, следует из слов главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.
Ранее он сказал, что российский концерн с 1 ноября сократил транзита газа через страну до 57 миллионов кубометров в сутки, что уже почти вдвое меньше оплачиваемого объема.
"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок", — написал Макогон на своей странице в Facebook.
Он добавил, что сейчас прокачка составляет 88 миллионов кубометров, в то время как "Газпром" забронировал 109 миллионов.
Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщила, что поставки в Европу через страну в октябре снизились на 19% и составили 2,6 миллиарда кубометров. Это на 623 миллиона кубометров меньше, чем было месяцем ранее.
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Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет: с 2021 по 2024. При этом действует правило "Качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Украина настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок. Как пояснял Макогон, общая мощность украинской ГТС — 146 миллиардов кубометров, но 100 миллиардов из них практически не используются. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то ГТС придется оптимизировать, сохранив только ту часть, что обеспечивает внутренний рынок.
В Москве же не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГазпромОператор ГТС УкраиныСергей Макогон
 
 
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