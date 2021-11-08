https://ria.ru/20211108/tramp-1758120714.html

Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты

Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты - РИА Новости, 08.11.2021

Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:14

2021-11-08T19:14

2021-11-08T19:14

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год."Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов", - сказал Трамп в эфире Fox News."Это не означает, что я буду (баллотироваться)", - уточнил Трамп.Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президенты в 2024 году. До настоящего времени ни один видный республиканец на заявил, что готов помериться силами с Трампом на праймериз.

https://ria.ru/20211107/mesto-1757983709.html

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в мире, сша, дональд трамп