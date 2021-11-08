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Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты - РИА Новости, 08.11.2021
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:14
2021-11-08T19:14
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год."Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов", - сказал Трамп в эфире Fox News."Это не означает, что я буду (баллотироваться)", - уточнил Трамп.Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президенты в 2024 году. До настоящего времени ни один видный республиканец на заявил, что готов помериться силами с Трампом на праймериз.
https://ria.ru/20211107/mesto-1757983709.html
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в мире, сша, дональд трамп
19:14 08.11.2021
 
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты

Трамп заявил, что подождет с решением о выдвижении в президенты еще год

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год.
"Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов", - сказал Трамп в эфире Fox News.
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"Это не означает, что я буду (баллотироваться)", - уточнил Трамп.
Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.
Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президенты в 2024 году. До настоящего времени ни один видный республиканец на заявил, что готов помериться силами с Трампом на праймериз.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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