https://ria.ru/20211108/telegram-1758078202.html

Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 08.11.2021

Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:44

2021-11-08T15:44

2021-11-08T15:46

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Телеграм Мессенджер Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Telegram - на 35 миллионов, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.

https://ria.ru/20211106/telegram-1757891092.html

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технологии, москва, telegram, россия, происшествия