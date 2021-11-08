https://ria.ru/20211108/telegram-1758078202.html
Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 08.11.2021
Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:44
2021-11-08T15:44
2021-11-08T15:46
технологии
москва
telegram
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/21/1497182179_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_0c05421b48c316350611533b3c35fe5f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Телеграм Мессенджер Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Telegram - на 35 миллионов, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.
https://ria.ru/20211106/telegram-1757891092.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/21/1497182179_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_fc1564ab21e0e64674f0cd0f8e82bdd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, telegram, россия, происшествия
15:44 08.11.2021 (обновлено: 15:46 08.11.2021)
Суд оштрафовал Telegram еще на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить незаконную информацию