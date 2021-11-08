В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Как заявляли в госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ" и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".Опубликованные польскими военными видеокадры подтверждают, что нелегалы пытались сломать забор и перекусить колючую проволоку, в ответ силовики использовали спецсредства.Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.После неудачной попытки прорвать кордон мигранты поставили палатки и разожгли костры, сообщили в польском Минобороны.Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Как заявляли в госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ" и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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