https://ria.ru/20211108/strelba-1758124951.html

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши - РИА Новости, 08.11.2021

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:56

2021-11-08T19:56

2021-11-08T21:39

в мире

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758107121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48c5fb48c5c3addaa35bc65a9783463b.jpg

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Как заявляли в госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ" и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".Опубликованные польскими военными видеокадры подтверждают, что нелегалы пытались сломать забор и перекусить колючую проволоку, в ответ силовики использовали спецсредства.Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.После неудачной попытки прорвать кордон мигранты поставили палатки и разожгли костры, сообщили в польском Минобороны.Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758118810.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии