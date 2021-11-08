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В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши
В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:56
2021-11-08T21:39
в мире
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Как заявляли в госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ" и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".Опубликованные польскими военными видеокадры подтверждают, что нелегалы пытались сломать забор и перекусить колючую проволоку, в ответ силовики использовали спецсредства.Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.После неудачной попытки прорвать кордон мигранты поставили палатки и разожгли костры, сообщили в польском Минобороны.Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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в мире, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:56 08.11.2021 (обновлено: 21:39 08.11.2021)
 

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе со стороны Польши

© AFP 2021 / BELTA / Leonid Shcheglov Сотрудники полиции Польши на белорусско-польской границе
Сотрудники полиции Польши на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / BELTA / Leonid Shcheglov
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали сообщения СМИ о стрельбе в районе границы с Польшей, куда пришли тысячи нелегальных мигрантов.
"Стрельба слышна с польской стороны", — сказал РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы.
Как заявляли в госпогранкомитете, нелегалы, оказавшись перед заграждениями, неоднократно пытались донести до польских пограничников, что покинули свои страны из-за опасности для жизни. В ведомстве подчеркнули, что "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ" и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
Опубликованные польскими военными видеокадры подтверждают, что нелегалы пытались сломать забор и перекусить колючую проволоку, в ответ силовики использовали спецсредства.
Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
После неудачной попытки прорвать кордон мигранты поставили палатки и разожгли костры, сообщили в польском Минобороны.
Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
 
В миреГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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