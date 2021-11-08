https://ria.ru/20211108/ssha-1758064091.html

В США начали действовать новые правила въезда для иностранцев

В США начали действовать новые правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 08.11.2021

В США начали действовать новые правила въезда для иностранцев

Требование об обязательной вакцинации от коронавируса для всех въезжающих в США начинает действовать с 8 ноября. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:43

2021-11-08T17:43

2021-11-08T17:50

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Требование об обязательной вакцинации от коронавируса для всех въезжающих в США начинает действовать с 8 ноября.Власти США требуют, чтобы при посадке на рейс пассажиры показали сертификат вакцинации. Как сообщалось ранее, соответствующий запрос будет действовать до тех пор, пока решение о его отмене не примет президент страны. Засчитают только иммунизацию одобренными в США или ВОЗ препаратами, в число которых российские пока не входят.Исключения сделаны для дипломатов или прибывших с официальным госвизитом, детей младше 18 лет, людей с подтвержденными документально противопоказаниями к вакцинам и еще ряда категорий путешественников.Открытым остается вопрос о том, как в США будут въезжать участвующие в спортивных мероприятиях атлеты или гастролирующие артисты, если они не имеют сертификата о вакцинации признанными препаратами.Полностью привитыми, согласно указаниям американского регулятора, считаются люди, сделавшие второй укол за две недели до рейса.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

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вакцинация, сша, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, пассажиры