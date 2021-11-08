Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/shtamm-1757993583.html
В России может появиться чрезвычайно опасный новый штамм COVID
Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVID - РИА Новости, 08.11.2021
В России может появиться чрезвычайно опасный новый штамм COVID
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T04:06
2021-11-08T05:26
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
алексей аграновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения нового штамма COVID-19, который сможет "уходить" от вакцин.При этом вирусолог отметил, что пока закреплению новых штаммов COVID-19 препятствует доминирование среди заболевших вариации дельта.Аграновский также пояснил, что новые штаммы коронавируса появляются постоянно, и шанс отбора более выгодных для вируса мутаций повышается при заражении больших популяций.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса. Он также говорил, что изменения, происходящие у возбудителя COVID-19, — точечные, они не влияют на эффективность вакцин. Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что в России постоянно идет мониторинг новых штаммов, возникающих в стране.
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757921043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_bae117caa093dd108d8f4c90b12ed3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей аграновский
04:06 08.11.2021 (обновлено: 05:26 08.11.2021)
 
Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVID

Вирусолог Аграновский: в России может появиться штамм COVID, способный уходить от вакцин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения нового штамма COVID-19, который сможет "уходить" от вакцин.
"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в Российской Федерации. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например", — заявил Аграновский.
При этом вирусолог отметил, что пока закреплению новых штаммов COVID-19 препятствует доминирование среди заболевших вариации дельта.
Аграновский также пояснил, что новые штаммы коронавируса появляются постоянно, и шанс отбора более выгодных для вируса мутаций повышается при заражении больших популяций.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса. Он также говорил, что изменения, происходящие у возбудителя COVID-19, — точечные, они не влияют на эффективность вакцин. Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что в России постоянно идет мониторинг новых штаммов, возникающих в стране.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 04:25Распространение коронавируса
Врачи прокомментировали появление кожных симптомов при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлексей Аграновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
12:11В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Лента новостейМолния
В Казани начались учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков