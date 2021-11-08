04:06 08.11.2021 (обновлено: 05:26 08.11.2021)
Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVID
Вирусолог Аграновский: в России может появиться штамм COVID, способный уходить от вакцин
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения нового штамма COVID-19, который сможет "уходить" от вакцин.
"Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в Российской Федерации. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например", — заявил Аграновский.
При этом вирусолог отметил, что пока закреплению новых штаммов COVID-19 препятствует доминирование среди заболевших вариации дельта.
Аграновский также пояснил, что новые штаммы коронавируса появляются постоянно, и шанс отбора более выгодных для вируса мутаций повышается при заражении больших популяций.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса. Он также говорил, что изменения, происходящие у возбудителя COVID-19, — точечные, они не влияют на эффективность вакцин. Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что в России постоянно идет мониторинг новых штаммов, возникающих в стране.