https://ria.ru/20211108/shtamm-1757993583.html

В России может появиться чрезвычайно опасный новый штамм COVID

Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVID - РИА Новости, 08.11.2021

В России может появиться чрезвычайно опасный новый штамм COVID

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T04:06

2021-11-08T04:06

2021-11-08T05:26

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

алексей аграновский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с порталом ura.ru, что существует возможность возникновения нового штамма COVID-19, который сможет "уходить" от вакцин.При этом вирусолог отметил, что пока закреплению новых штаммов COVID-19 препятствует доминирование среди заболевших вариации дельта.Аграновский также пояснил, что новые штаммы коронавируса появляются постоянно, и шанс отбора более выгодных для вируса мутаций повышается при заражении больших популяций.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса. Он также говорил, что изменения, происходящие у возбудителя COVID-19, — точечные, они не влияют на эффективность вакцин. Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что в России постоянно идет мониторинг новых штаммов, возникающих в стране.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757921043.html

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2021

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей аграновский