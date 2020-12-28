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https://ria.ru/20201228/mutatsii-1591273491.html
Гинцбург: точечные мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины
Гинцбург: точечные мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины
Изменения, которые возникают у коронавируса, - это точечные мутации, на эффективность вакцины это не влияет, если мутации коронавируса будут накапливаться и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:53
2020-12-28T18:27
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменения, которые возникают у коронавируса, - это точечные мутации, на эффективность вакцины это не влияет, если мутации коронавируса будут накапливаться и дальше, это будет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Те изменения, которые возникают в гене, который детерминирует синтез того белка, который лежит в основе вакцин, созданных на сегодняшний день, это фактически точечная мутация, которая задевает определенную точку на поверхности спаек белка. Так как большинство вакцин используют целый S-белок и образуется достаточно большое количество вирусонейтрализующих антител под действием данной вакцины к коронавирусу нового типа, то даже если в результате этой мутации произойдет какое-то изменение и одно моноклональное фактически антитело не будет работать, это не будет являться принципиальным моментом в плане эффективности действия вакцинного препарата", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".Если же мутации будут продолжаться в этом штамме и в S-белке, это будет поводом задуматься о дополнительном эксперименте, отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество

Гинцбург: точечные мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины

17:53 28.12.2020 (обновлено: 18:27 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в процедурном кабинете
Медицинская сестра в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменения, которые возникают у коронавируса, - это точечные мутации, на эффективность вакцины это не влияет, если мутации коронавируса будут накапливаться и дальше, это будет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те изменения, которые возникают в гене, который детерминирует синтез того белка, который лежит в основе вакцин, созданных на сегодняшний день, это фактически точечная мутация, которая задевает определенную точку на поверхности спаек белка. Так как большинство вакцин используют целый S-белок и образуется достаточно большое количество вирусонейтрализующих антител под действием данной вакцины к коронавирусу нового типа, то даже если в результате этой мутации произойдет какое-то изменение и одно моноклональное фактически антитело не будет работать, это не будет являться принципиальным моментом в плане эффективности действия вакцинного препарата", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92 процента
Если же мутации будут продолжаться в этом штамме и в S-белке, это будет поводом задуматься о дополнительном эксперименте, отметил он.

Взять сыворотку от вакцинированных наших жителей и проверить ее на вируснейтрализацию к тому новому штамму, который возник в Британии или который возникнет у нас в стране. Поэтому постоянный мониторинг за теми штаммами, которые возникают у нас в стране, является совершенно необходимым атрибутом грамотной долгосрочной политики от данного инфекционного заболевания и от всех других инфекционных заболеваний, к которым существуют вакцинные препараты.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Александр Гинцбург
глава центра Гамалеи
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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