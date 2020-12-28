Гинцбург: точечные мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины
17:53 28.12.2020 (обновлено: 18:27 28.12.2020)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Изменения, которые возникают у коронавируса, - это точечные мутации, на эффективность вакцины это не влияет, если мутации коронавируса будут накапливаться и дальше, это будет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Те изменения, которые возникают в гене, который детерминирует синтез того белка, который лежит в основе вакцин, созданных на сегодняшний день, это фактически точечная мутация, которая задевает определенную точку на поверхности спаек белка. Так как большинство вакцин используют целый S-белок и образуется достаточно большое количество вирусонейтрализующих антител под действием данной вакцины к коронавирусу нового типа, то даже если в результате этой мутации произойдет какое-то изменение и одно моноклональное фактически антитело не будет работать, это не будет являться принципиальным моментом в плане эффективности действия вакцинного препарата", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".
Если же мутации будут продолжаться в этом штамме и в S-белке, это будет поводом задуматься о дополнительном эксперименте, отметил он.
Взять сыворотку от вакцинированных наших жителей и проверить ее на вируснейтрализацию к тому новому штамму, который возник в Британии или который возникнет у нас в стране. Поэтому постоянный мониторинг за теми штаммами, которые возникают у нас в стране, является совершенно необходимым атрибутом грамотной долгосрочной политики от данного инфекционного заболевания и от всех других инфекционных заболеваний, к которым существуют вакцинные препараты.
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