https://ria.ru/20211108/rashkin-1758098096.html

Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем

Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем - РИА Новости, 08.11.2021

Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявил, что готов явиться к следователю для установления... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:08

2021-11-08T17:08

2021-11-08T17:30

происшествия

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратовская область

александр бастрыкин

вячеслав володин

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании в лесу с тушей лося, об этом же он проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина."По сообщениям СМИ, в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 УК РФ, связанное с событием добычи лося, туша которого была обнаружена и изъята 29.10.2021 в нескольких километрах от поселка Лысые Горы Саратовской области", - говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.По словам депутата, это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. "В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях", - написал Рашкин. Также он написал письмо на имя спикера Госдумы и проинформировал его о своем обращении в СК, приложив копию своего заявления.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html

https://ria.ru/20211031/eger-1757111940.html

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