17:08 08.11.2021 (обновлено: 17:30 08.11.2021)
Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем
Рашкин: я готов явиться к следователю для установления истины по инциденту с лосем
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании в лесу с тушей лося, об этом же он проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"По сообщениям СМИ, в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 УК РФ, связанное с событием добычи лося, туша которого была обнаружена и изъята 29.10.2021 в нескольких километрах от поселка Лысые Горы Саратовской области", - говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутата, это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. "В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях", - написал Рашкин. Также он написал письмо на имя спикера Госдумы и проинформировал его о своем обращении в СК, приложив копию своего заявления.
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.