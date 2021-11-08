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Наука
https://ria.ru/20211108/rak-1758101099.html
Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы
Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы - РИА Новости, 08.11.2021
Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы
Британские ученые провели самое масштабное в истории исследование пациентов с раком поджелудочной железы и наряду с уже известными 21 симптомом этого опасного... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:38
2021-11-08T18:00
наука
великобритания
оксфордский университет
здоровье
рак
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Британские ученые провели самое масштабное в истории исследование пациентов с раком поджелудочной железы и наряду с уже известными 21 симптомом этого опасного заболевания, выявили еще два: чувство жажды и темную мочу. Эти признаки, по утверждению авторов, обычно появляются задолго до того, как врачи ставят диагноз. Результаты представлены в виде доклада на конференции Национального института исследования рака Великобритании (NCRI).Исследователи под руководством профессора Джулии Хипписли-Кокс из Оксфордского университета, используя электронную базу данных QResearch, изучили информацию по 24 236 английским пациентам, у которых в период с 2000 по 2017-й диагностировали рак поджелудочной железы. Особое внимание ученые уделили анализу симптомов, которые предшествовали постановке диагноза, и сравнивали их с симптомами в контрольной группе.Для наиболее распространенного типа рака поджелудочной железы — аденокарциномы протока (PDAC) — авторы выявили 23 симптома, самые частые из которых — пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. К прочим симптомам относятся проблемы с глотанием, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, образования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине, а также два ранее неизвестных — жажда и темная моча.Девять их них были связаны с более редкой нейроэндокринной формой — пожелтение кожи, кровь в стуле, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, тяжесть и боль в животе, потеря веса.Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов болезни — пятилетняя выживаемость составляет всего лишь около семи процентов, отмечают авторы. К сожалению, у большинства людей его определяют на поздней стадии. Ученые надеются, что результаты их исследования позволят выявлять заболевание раньше, особенно когда люди обращаются с несколькими, казалось бы, неспецифическими симптомами."Если пациенты и врачи будут более осведомлены о симптомах, они смогут диагностировать болезнь раньше, когда шансы на выживание выше. Пациенты часто имеют некоторые симптомы заболевания за год до того, как их рак будет диагностирован, а другие тревожные симптомы — за три месяца до постановки диагноза. Можно поставить диагноз пациентам, когда они посещают своего терапевта, но для этого и пациенты, и врачи должны знать о симптомах, связанных с раком поджелудочной железы", — приводятся в пресс-релизе NCRI слова первого автора доклада доктора Вэйци Ляо. Авторы отмечают, что их исследование стало возможным благодаря тому, что сотни врачей общей практики использовали систему электронных историй болезни EMIS, которая предоставляет анонимные данные в QResearch. Полученные результаты будут внесены в модель прогнозирования QCancer, которой пользуются медики для выявления пациентов с высоким риском рака и назначения соответствующих анализов.
https://ria.ru/20211019/rak-1755240636.html
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великобритания, оксфордский университет, здоровье, рак
17:38 08.11.2021 (обновлено: 18:00 08.11.2021)
 

Ученые назвали два ранних симптома рака поджелудочной железы

© Depositphotos / AndrewLozovyiБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Британские ученые провели самое масштабное в истории исследование пациентов с раком поджелудочной железы и наряду с уже известными 21 симптомом этого опасного заболевания, выявили еще два: чувство жажды и темную мочу. Эти признаки, по утверждению авторов, обычно появляются задолго до того, как врачи ставят диагноз. Результаты представлены в виде доклада на конференции Национального института исследования рака Великобритании (NCRI).
Исследователи под руководством профессора Джулии Хипписли-Кокс из Оксфордского университета, используя электронную базу данных QResearch, изучили информацию по 24 236 английским пациентам, у которых в период с 2000 по 2017-й диагностировали рак поджелудочной железы. Особое внимание ученые уделили анализу симптомов, которые предшествовали постановке диагноза, и сравнивали их с симптомами в контрольной группе.
Для наиболее распространенного типа рака поджелудочной железы — аденокарциномы протока (PDAC) — авторы выявили 23 симптома, самые частые из которых — пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. К прочим симптомам относятся проблемы с глотанием, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, образования в брюшной полости, боль в животе, потеря веса, запор, жир в стуле, вздутие живота, тошнота, метеоризм, изжога, лихорадка, усталость, потеря аппетита, зуд, боли в спине, а также два ранее неизвестных — жажда и темная моча.
Девять их них были связаны с более редкой нейроэндокринной формой — пожелтение кожи, кровь в стуле, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, тяжесть и боль в животе, потеря веса.
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Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов болезни — пятилетняя выживаемость составляет всего лишь около семи процентов, отмечают авторы. К сожалению, у большинства людей его определяют на поздней стадии. Ученые надеются, что результаты их исследования позволят выявлять заболевание раньше, особенно когда люди обращаются с несколькими, казалось бы, неспецифическими симптомами.
"Если пациенты и врачи будут более осведомлены о симптомах, они смогут диагностировать болезнь раньше, когда шансы на выживание выше. Пациенты часто имеют некоторые симптомы заболевания за год до того, как их рак будет диагностирован, а другие тревожные симптомы — за три месяца до постановки диагноза. Можно поставить диагноз пациентам, когда они посещают своего терапевта, но для этого и пациенты, и врачи должны знать о симптомах, связанных с раком поджелудочной железы", — приводятся в пресс-релизе NCRI слова первого автора доклада доктора Вэйци Ляо.
Авторы отмечают, что их исследование стало возможным благодаря тому, что сотни врачей общей практики использовали систему электронных историй болезни EMIS, которая предоставляет анонимные данные в QResearch. Полученные результаты будут внесены в модель прогнозирования QCancer, которой пользуются медики для выявления пациентов с высоким риском рака и назначения соответствующих анализов.
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