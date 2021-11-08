https://ria.ru/20211108/putin-1758037843.html
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ - РИА Новости, 08.11.2021
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:33
2021-11-08T12:33
2021-11-08T12:56
политика
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию по Украине и узнать намерения Кремля. По его данным, директор ЦРУ после визита говорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой."Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам", — раскрыл Песков содержание беседы Путина и Бернса.Он добавил, что в разговоре упоминались и вопросы кибербезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20211106/slutskiy-1757883447.html
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политика, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, россия
12:33 08.11.2021 (обновлено: 12:56 08.11.2021)
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Путин обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения и региональные конфликты