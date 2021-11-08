https://ria.ru/20211108/putin-1758037843.html

Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ - РИА Новости, 08.11.2021

Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:33

2021-11-08T12:33

2021-11-08T12:56

политика

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию по Украине и узнать намерения Кремля. По его данным, директор ЦРУ после визита говорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой."Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам", — раскрыл Песков содержание беседы Путина и Бернса.Он добавил, что в разговоре упоминались и вопросы кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211106/slutskiy-1757883447.html

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политика, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс, россия