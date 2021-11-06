https://ria.ru/20211106/vizit-1757846380.html

CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву

CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву - РИА Новости, 06.11.2021

CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщил телеканал CNN... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:41

2021-11-06T02:41

2021-11-06T07:24

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.По данным CNN, после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.Визит Бернса в Россию, который ранее не анонсировался, состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе встреч, как сообщалось, обсуждались российско-американские отношения и борьба с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.Приезду Бернса предшествовал визит в середине октября в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым. В Москве подчеркивали, что визит Нуланд был организован по просьбе американской стороны.На встречах обсуждались вопросы украинского урегулирования, Афганистан, а также двусторонние отношения. Стороны договорились провести новые консультации по урегулированию кризиса вокруг выдачи виз и работы дипмиссий, а также по ряду других направлений отношений. Рябков заявлял РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным" и полезным, но пока позиции сторон плохо стыкуются. При этом российский диписточник сообщил РИА Новости, что никаких сделок по Украине в ходе визита Нуланд не заключалось, это была ознакомительная встреча.Американское издание Politico ранее опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле границ не наблюдается.В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Москва якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211103/berns-1757525258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/shapovalov-1757452864.html

https://ria.ru/20211103/voyska-1757572901.html

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