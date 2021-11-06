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CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву - РИА Новости, 06.11.2021
CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщил телеканал CNN... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:41
2021-11-06T07:24
в мире
сша
москва
россия
украина
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.По данным CNN, после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.Визит Бернса в Россию, который ранее не анонсировался, состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе встреч, как сообщалось, обсуждались российско-американские отношения и борьба с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.Приезду Бернса предшествовал визит в середине октября в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым. В Москве подчеркивали, что визит Нуланд был организован по просьбе американской стороны.На встречах обсуждались вопросы украинского урегулирования, Афганистан, а также двусторонние отношения. Стороны договорились провести новые консультации по урегулированию кризиса вокруг выдачи виз и работы дипмиссий, а также по ряду других направлений отношений. Рябков заявлял РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным" и полезным, но пока позиции сторон плохо стыкуются. При этом российский диписточник сообщил РИА Новости, что никаких сделок по Украине в ходе визита Нуланд не заключалось, это была ознакомительная встреча.Американское издание Politico ранее опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле границ не наблюдается.В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Москва якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211103/berns-1757525258.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/shapovalov-1757452864.html
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в мире, сша, москва, россия, украина, уильям бернс
02:41 06.11.2021 (обновлено: 07:24 06.11.2021)
 
CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву

CNN: президент США Байден направил главу ЦРУ Бернса в Москву для предупреждения по Украине

© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Al Drago/Pool
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву, чтобы "предупредить" Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

"Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России", - передает телеканал, не приводя подробностей.

По данным CNN, после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "умерить напряженность" между Киевом и Москвой.
Визит Бернса в Россию, который ранее не анонсировался, состоялся 2-3 ноября. В Москве он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе встреч, как сообщалось, обсуждались российско-американские отношения и борьба с международным терроризмом. При этом оба раза в состав американской делегации входил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин.
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Приезду Бернса предшествовал визит в середине октября в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым. В Москве подчеркивали, что визит Нуланд был организован по просьбе американской стороны.

На встречах обсуждались вопросы украинского урегулирования, Афганистан, а также двусторонние отношения. Стороны договорились провести новые консультации по урегулированию кризиса вокруг выдачи виз и работы дипмиссий, а также по ряду других направлений отношений. Рябков заявлял РИА Новости, что разговор с Нуланд был "предельно откровенным" и полезным, но пока позиции сторон плохо стыкуются. При этом российский диписточник сообщил РИА Новости, что никаких сделок по Украине в ходе визита Нуланд не заключалось, это была ознакомительная встреча.
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Американское издание Politico ранее опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания российских войск у собственных границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле границ не наблюдается.

В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Москва якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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