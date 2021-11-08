https://ria.ru/20211108/puteshestviya-1758008492.html

Названы самые востребованные маршруты для путешествий на Новый год

Названы самые востребованные маршруты для путешествий на Новый год - РИА Новости, 08.11.2021

Названы самые востребованные маршруты для путешествий на Новый год

Определены самые популярные направления для новогодних поездок, куда туристы уже начали приобретать авиабилеты, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:37

2021-11-08T10:37

2021-11-08T10:37

туризм

грузия

армения

венгрия

турция

молдавия

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Определены самые популярные направления для новогодних поездок, куда туристы уже начали приобретать авиабилеты, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований клиентов с вылетом в период с 30 декабря по 9 января.Оказалось, что наибольший интерес внутри России традиционно вызывают туры в две столицы и Сочи.Наибольшим спросом пользуется Москва — каждый четвертый (27 процентов) туристов посетит этот город. Средняя цена билета в одну сторону составляет 5,2 тысячи рублей.Каждый десятый (11 процентов) пользователь поедет в Санкт-Петербург, заплатив в среднем 5,6 тысячи рублей за проездной документ.Сочи вызывает интерес у каждого двадцатого туриста — 6,6 процента из них посетит Олимпийскую столицу.По три процента билетов на новогодние каникулы путешественники приобрели в Краснодар и Калининград, стоимость перелета в которые составляет в среднем от пяти до шести тысяч рублей в одну сторону.Эксперты отмечают, что ранее число желающих сэкономить, оплатив перелет заранее, по всем направлениям снизилось на пять-восемь процентов.Доля бронирований зарубежных направлений заметно ниже и составляет всего девять процентов, что связано с рисками из-за ковидных ограничений, отмечают аналитики компании. Явным лидером спроса является Турция — ее доля в структуре зарубежных продаж превышает 22 процента. Билет в одну сторону стоит в среднем 11,5 тысячи рублей.В пятерку наиболее востребованных вошли Армения, Молдавия, Венгрия и Грузия.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

грузия

армения

венгрия

турция

молдавия

россия

калининград

санкт-петербург

сочи

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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