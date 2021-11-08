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В Приморье вандал осквернил Вечный огонь
В Приморье вандал осквернил Вечный огонь - РИА Новости, 08.11.2021
В Приморье вандал осквернил Вечный огонь
Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого в осквернении Вечного огня в приморском Уссурийске, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:01
2021-11-08T14:09
приморский край
мемориал
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого в осквернении Вечного огня в приморском Уссурийске, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по региону Ирина Сырова.Ранее прокуратура региона сообщала, что 8 ноября неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, "залив его жидкостью". Проводится проверка. В полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступило от 29-летнего местного жителя.Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы в Уссурийске. В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.
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приморский край, мемориал, великая отечественная война (1941-1945)
13:01 08.11.2021 (обновлено: 14:09 08.11.2021)
 
В Приморье вандал осквернил Вечный огонь

Неизвестный осквернил Вечный огонь мемориала воинам Великой Отечественной войны в Приморье

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого в осквернении Вечного огня в приморском Уссурийске, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по региону Ирина Сырова.
Ранее прокуратура региона сообщала, что 8 ноября неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, "залив его жидкостью". Проводится проверка. В полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступило от 29-летнего местного жителя.
"Сотрудники патрульно-постовой службы по "горячим следам" задержали причастного к инциденту ранее судимого 41-летнего приморца. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщила Сырова, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы в Уссурийске. В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:37
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Приморский крайМемориалВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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