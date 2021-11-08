https://ria.ru/20211108/primore-1758044760.html

В Приморье вандал осквернил Вечный огонь

В Приморье вандал осквернил Вечный огонь - РИА Новости, 08.11.2021

В Приморье вандал осквернил Вечный огонь

Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого в осквернении Вечного огня в приморском Уссурийске, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:01

2021-11-08T13:01

2021-11-08T14:09

приморский край

мемориал

великая отечественная война (1941-1945)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция по "горячим следам" задержала подозреваемого в осквернении Вечного огня в приморском Уссурийске, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по региону Ирина Сырова.Ранее прокуратура региона сообщала, что 8 ноября неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, "залив его жидкостью". Проводится проверка. В полиции уточнили, что сообщение об инциденте поступило от 29-летнего местного жителя.Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы в Уссурийске. В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.

https://ria.ru/20211021/vandaly-1755622122.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, мемориал, великая отечественная война (1941-1945)