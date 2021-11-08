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В России отмечают Дмитриев день

В России отмечают Дмитриев день - РИА Новости, 08.11.2021

В России отмечают Дмитриев день

Православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского, который в народе известен как Дмитриев день. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T00:01

2021-11-08T00:01

2021-11-08T00:01

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского, который в народе известен как Дмитриев день. Этот святой, почитаемый как православной, так и католической церковью, принял мученическую смерть за исповедование своей веры в 306 году, в разгар Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом.Димитрия, сына римского проконсула в Фессалониках, который и сам был христианином, и сына своего крестил и воспитал христианином, после смерти отца назначил на его место сам Галерий, ставший при Диоклетиане цезарем Востока. Каким чудом явный христианин уцелел на своем посту в первые годы гонений, остается только гадать. Возможно, Галерий был слишком занят войной с Персией. Но когда после победы его прибытия ожидали в Фессалониках, Димитрий уже предвидел свою судьбу: он раздал имущество бедным и готовился к мучительной смерти.По преданию, в честь прибытия Галерия в городе были устроены бои, в которых участвовал считавшийся непобедимым любимый боец цезаря Лий. Димитрий выставил против него христианина Нестора, который сбросил Лия с помоста на копья. Галерий в ярости приказал тут же казнить победителя, а на следующее утро — и Димитрия.У всех славянских народов святой Димитрий Солунский с древнейших времен почитался как их небесный покровитель. Русские князья часто называли его именем своих первенцев. В 1197 году великим князем Всеволодом Юрьевичем была принесена во Владимир икона святого, написанная, по преданию, на его гробовой доске, и это событие было внесено как праздник в древние святцы. При великом князе Дмитрии Донском в 1380 году икону перенесли в Москву и поставили в Успенском соборе.В древней Руси день великомученика Димитрия Солунского считался одним из больших церковных праздников, и службу обычно совершал сам патриарх в присутствии царя.

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владимир, москва, религиозные праздники