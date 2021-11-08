https://ria.ru/20211108/polsha-1758135977.html

Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией из-за мигрантов

Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021

Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией из-за мигрантов

Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, сообщила Пограничная стража страны. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:36

2021-11-08T21:36

2021-11-08T23:04

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, сообщила Пограничная стража страны.Там посоветовали путешественникам направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.Как в свою очередь заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, там знают о решении польских пограничников, но не видят для него никаких объективных причин.В ведомстве добавили, что "при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме".В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как заявляли в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видеозаписи, на которых видно, что мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши заявили, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211108/strelba-1758124951.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии