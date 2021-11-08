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Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией
Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.11.2021
Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией
Польские пользователи в Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе из Белоруссии в Польшу. Многие из них решили, что Варшаве не РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:05
2021-11-08T19:05
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские пользователи в Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе из Белоруссии в Польшу. Многие из них решили, что Варшаве не справиться с кризисом самостоятельно.Министерство обороны Польши опубликовало ряд фото и видео материалов, отражающих текущую ситуацию на польско-белорусской границе. На одном из роликов, снятом из пролетавшего вдоль приграничных ограждений вертолета, видно, как толпа нелегальных мигрантов собралась у забора в окрестностях Кузницы.В комментариях к записи польские пользователи стали активно обсуждать увиденное."Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов."Ужас! Когда мы начнем строить стену? ЕС должен дать на нее денег", — отметили в Twitter."Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придется обращаться за помощью", — написал в ответ другой пользователь.У некоторых комментаторов возникли вопросы к польскому правительству и армии."Есть ли какой-нибудь план, подразумевающий прием этих людей в Польше и направление в центры для беженцев?" — поинтересовался пользователь."Даже если эти люди вооружены, группа, кажется, небольшая. А польская неустрашимая армия уже так испугалась?" — удивился еще один комментатор.В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/polsha-1758088766.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:05 08.11.2021
 
Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией

Действия властей Польши в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией возмутили поляков

© AP Photo / Leonid ShcheglovСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские пользователи в Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе из Белоруссии в Польшу. Многие из них решили, что Варшаве не справиться с кризисом самостоятельно.
Министерство обороны Польши опубликовало ряд фото и видео материалов, отражающих текущую ситуацию на польско-белорусской границе. На одном из роликов, снятом из пролетавшего вдоль приграничных ограждений вертолета, видно, как толпа нелегальных мигрантов собралась у забора в окрестностях Кузницы.
В комментариях к записи польские пользователи стали активно обсуждать увиденное.
"Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов.
"Ужас! Когда мы начнем строить стену? ЕС должен дать на нее денег", — отметили в Twitter.
"Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придется обращаться за помощью", — написал в ответ другой пользователь.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 16:29
Президент Польши созвал срочное совещание из-за ситуации на границе
У некоторых комментаторов возникли вопросы к польскому правительству и армии.
"Есть ли какой-нибудь план, подразумевающий прием этих людей в Польше и направление в центры для беженцев?" — поинтересовался пользователь.
"Даже если эти люди вооружены, группа, кажется, небольшая. А польская неустрашимая армия уже так испугалась?" — удивился еще один комментатор.
В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.
Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 16:39
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель
В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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