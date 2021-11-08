https://ria.ru/20211108/polsha-1758118810.html

Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией

Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 08.11.2021

Поляки обратились к американцам из-за ситуации на границе с Белоруссией

Польские пользователи в Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе из Белоруссии в Польшу. Многие из них решили, что Варшаве не РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:05

2021-11-08T19:05

2021-11-08T19:05

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские пользователи в Twitter ярко отреагировали на ситуацию с нелегальными мигрантами на границе из Белоруссии в Польшу. Многие из них решили, что Варшаве не справиться с кризисом самостоятельно.Министерство обороны Польши опубликовало ряд фото и видео материалов, отражающих текущую ситуацию на польско-белорусской границе. На одном из роликов, снятом из пролетавшего вдоль приграничных ограждений вертолета, видно, как толпа нелегальных мигрантов собралась у забора в окрестностях Кузницы.В комментариях к записи польские пользователи стали активно обсуждать увиденное."Американцы уже выехали со своих баз защищать восточный фланг НАТО?" — спросил один из комментаторов."Ужас! Когда мы начнем строить стену? ЕС должен дать на нее денег", — отметили в Twitter."Польша так долго смеялась над другими европейскими странами, которые просили помочь им с мигрантами, а теперь ей самой придется обращаться за помощью", — написал в ответ другой пользователь.У некоторых комментаторов возникли вопросы к польскому правительству и армии."Есть ли какой-нибудь план, подразумевающий прием этих людей в Польше и направление в центры для беженцев?" — поинтересовался пользователь."Даже если эти люди вооружены, группа, кажется, небольшая. А польская неустрашимая армия уже так испугалась?" — удивился еще один комментатор.В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758088766.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758091373.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии