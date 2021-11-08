https://ria.ru/20211108/peterburg-1758113554.html

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 08.11.2021

Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Общими усилиями в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса, период нерабочих дней позволил нормализовать обстановку, сообщил... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:29

2021-11-08T18:29

2021-11-08T18:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Общими усилиями в Санкт-Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса, период нерабочих дней позволил нормализовать обстановку, сообщил губернатор города Александр Беглов."Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса в Петербурге. Решение президента объявить период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования. Главной задачей было разорвать возможные цепочки заражения, а вместе с тем избежать рисков доставки инфекции из других регионов России и зарубежья, сохранить объемы плановой медицинской помощи, предоставить петербуржцам больше времени и возможностей для вакцинации от коронавируса", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что число активных больных в Петербурге в настоящее время стабилизировалось на уровне 45 тысяч."Сегодня ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что нам удается преодолеть негативные тенденции. Число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Но это высокий уровень. Количество госпитализаций в Петербурге в среднем составляет 550 случаев за сутки", - сказал Беглов. По его словам, в настоящее время в Петербурге развернуто 9488 коек для больных с COVID и пневмонией."В целом Петербург за период нерабочих дней добился качественных результатов. Мы сумели выйти на новое плато, сохранили ресурс городской системы здравоохранения", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html

https://ria.ru/20211105/peterburg-1757796570.html

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санкт-петербург, общество, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии