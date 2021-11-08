Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211108/parshuta-1758070646.html
Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть
Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть - РИА Новости, 08.11.2021
Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть
Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:47
2021-11-08T18:47
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
влад соколовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/40/1562774002_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_aad7c3110f2c04d352a759c2bc248514.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за эмоционального зажима.Пара рассталась в 2020-м году. Несмотря на постановочные свадебные фото, официальной росписи так и не состоялось. Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что какое-то время они даже ходили к психологу, но это не помогло.Ранее другой участник "Фабрики звезд" Влад Соколовский объявил, что станет отцом во второй раз.
https://ria.ru/20210923/dakota-1751481345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/40/1562774002_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_152dc468425b56a5f3f72b4118ecc392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, влад соколовский
18:47 08.11.2021
 
Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть

Юлия Паршута призналась в попытках забеременеть от бывшего возлюбленного Александра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Юлия Паршута на премьере фильма "Вторжение"
Певица Юлия Паршута на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за эмоционального зажима.

"Мы пытались. Но в момент зажима эмоционального все сложнее. Мы не сталкивались с этим так часто, но, когда ты видишь, что опять нет… Видимо, не было контакта между нами сердечного", – призналась певица.

Пара рассталась в 2020-м году. Несмотря на постановочные свадебные фото, официальной росписи так и не состоялось. Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что какое-то время они даже ходили к психологу, но это не помогло.

"Я в жизни столкнулась с тем, что такое хотеть, пытаться и не получать. Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то", – рассказала Паршута.

Ранее другой участник "Фабрики звезд" Влад Соколовский объявил, что станет отцом во второй раз.
Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:36Шоубиз
"Не разрешаю обижать": Дакота рассказала об отношениях с Соколовским
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиВлад Соколовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
Лента новостейМолния
Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомным