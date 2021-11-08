https://ria.ru/20211108/parshuta-1758070646.html

Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть

Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть - РИА Новости, 08.11.2021

Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть

Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:47

2021-11-08T18:47

2021-11-08T18:47

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влад соколовский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за эмоционального зажима.Пара рассталась в 2020-м году. Несмотря на постановочные свадебные фото, официальной росписи так и не состоялось. Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что какое-то время они даже ходили к психологу, но это не помогло.Ранее другой участник "Фабрики звезд" Влад Соколовский объявил, что станет отцом во второй раз.

https://ria.ru/20210923/dakota-1751481345.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, влад соколовский