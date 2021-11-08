Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть
Юлия Паршута призналась в попытках забеременеть от бывшего возлюбленного Александра
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Юлия Паршута на премьере фильма "Вторжение"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Юлия Паршута призналась в неудачных попытках забеременеть от бывшего возлюбленного бизнесмена Александра. По словам звезды, попытки могли быть неуспешными из-за эмоционального зажима.
"Мы пытались. Но в момент зажима эмоционального все сложнее. Мы не сталкивались с этим так часто, но, когда ты видишь, что опять нет… Видимо, не было контакта между нами сердечного", – призналась певица.
Пара рассталась в 2020-м году. Несмотря на постановочные свадебные фото, официальной росписи так и не состоялось. Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу Fametime TV, что какое-то время они даже ходили к психологу, но это не помогло.
"Я в жизни столкнулась с тем, что такое хотеть, пытаться и не получать. Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то", – рассказала Паршута.
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