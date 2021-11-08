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День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России
День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России - РИА Новости, 08.11.2021
День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России
8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T02:46
2021-11-08T02:46
справки
россия
день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел рф
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8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. Раньше на основании приказа МВД России от 26 октября 2011 года № 1101 он назывался "День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России". Уникальность МВД среди прочих органов государственной власти состоит в том, что именно органы охраны правопорядка чаще других напрямую контактируют с гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и покой в домах и квартирах самих граждан. Сегодня от работы сотрудников МВД зависят многие аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних дел занимаются обеспечением порядка на улицах, предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за безопасность на дорогах страны, обеспечивают проведение массовых мероприятий, днем и ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях. Важной стороной их деятельности является борьба с распространением наркотиков. Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям. История МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава полицейских подразделений. Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. При исполнении служебного долга в 2020 году погибли 26 сотрудников органов внутренних дел. В МВД не забывают о погибших коллегах, всемерно заботятся об их родных и близких – оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи нуждающимся в улучшении жилищных условий, организации учебы и отдыха для детей погибших сотрудников. Всего под патронажем МВД находится более 20 тысяч членов семей погибших сотрудников, в том числе более 3,5 тысячи несовершеннолетних детей. Ежегодно в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, россия, день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел рф
02:46 08.11.2021
 

День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники органов внутренних дел РФ
Сотрудники органов внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года № 135. Раньше на основании приказа МВД России от 26 октября 2011 года № 1101 он назывался "День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России".
Уникальность МВД среди прочих органов государственной власти состоит в том, что именно органы охраны правопорядка чаще других напрямую контактируют с гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и покой в домах и квартирах самих граждан.
Сегодня от работы сотрудников МВД зависят многие аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних дел занимаются обеспечением порядка на улицах, предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за безопасность на дорогах страны, обеспечивают проведение массовых мероприятий, днем и ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях.
Важной стороной их деятельности является борьба с распространением наркотиков.
Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям.
История МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава полицейских подразделений.
Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь.
При исполнении служебного долга в 2020 году погибли 26 сотрудников органов внутренних дел.
В МВД не забывают о погибших коллегах, всемерно заботятся об их родных и близких – оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи нуждающимся в улучшении жилищных условий, организации учебы и отдыха для детей погибших сотрудников.
Всего под патронажем МВД находится более 20 тысяч членов семей погибших сотрудников, в том числе более 3,5 тысячи несовершеннолетних детей.
Ежегодно в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДень памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ
 
 
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