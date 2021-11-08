Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши

МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек, они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, следует из фотографий, которые публикует агентство Белта.На распространенных изданием кадрах видны десятки людей с рюкзаками, сумками, бутылками с водой. Они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на котором установлена табличка с предупреждением на польском языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. На другой стороне стоят польские силовики в амуниции и со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.Среди беженцев, судя по фотографиям, много женщин и детей, в том числе грудных. На некоторых кадрах запечатлены палатки, спальные мешки, костры, у которых греются мигранты, а также стволы деревьев, упавшие на колючую проволоку. Также на одном из фото видно поваленное заграждение.Агентство также публикует снимок, где пятеро мужчин переносят человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это — результат применения слезоточивого газа польскими силовиками."Нас поливают газом. Смотрите, что происходит", — приводит издание слова отца пострадавшего.Отмечается, что его сына принесли со стороны границы. Мужчина на смеси языков рассказал, что у молодого человека отнялись ноги и он не может идти сам.В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758034668.html
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки.
2021-11-08T18:06
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PT0M57S
Мигранты пытаются прорваться через белорусско-польскую границу
Первые попытки мигрантов из Белоруссии прорвать польскую границу. Польские силовики публикуют видео.
Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек, они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, следует из фотографий, которые публикует агентство Белта.
На распространенных изданием кадрах видны десятки людей с рюкзаками, сумками, бутылками с водой. Они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на котором установлена табличка с предупреждением на польском языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. На другой стороне стоят польские силовики в амуниции и со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.
Среди беженцев, судя по фотографиям, много женщин и детей, в том числе грудных. На некоторых кадрах запечатлены палатки, спальные мешки, костры, у которых греются мигранты, а также стволы деревьев, упавшие на колючую проволоку. Также на одном из фото видно поваленное заграждение.
Агентство также публикует снимок, где пятеро мужчин переносят человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это — результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
"Нас поливают газом. Смотрите, что происходит", — приводит издание слова отца пострадавшего.
Отмечается, что его сына принесли со стороны границы. Мужчина на смеси языков рассказал, что у молодого человека отнялись ноги и он не может идти сам.
В понедельник больше тысячи находящихся в Белоруссии беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки выдвинулись в сторону польской границы. Власти Польши заявляют, что началась "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию" страны. Как сообщил РИА Новости представитель Пограничной стражи, белорусские военные направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.
Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.
В свою очередь, официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы и не допустить провокаций.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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