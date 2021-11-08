https://ria.ru/20211108/oon-1758076293.html

В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире

В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире - РИА Новости, 08.11.2021

В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире

Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:33

2021-11-08T15:33

2021-11-08T15:33

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здоровье - общество

всемирная продовольственная программа оон

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.С чрезвычайным уровнем голода по Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) и угрозой её ухудшения за год столкнулись еще три миллиона человек: это предпоследняя фаза перед 5-й стадией, то есть катастрофическим отсутствием доступа к продовольствию.По его словам, к росту кризисных ситуаций приводят рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. Это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, который разворачивается в Афганистане, а также долгосрочных чрезвычайных ситуаций, таких как в Йемене и в Сирии, добавил глава ВПП.Общий рост с 42 до 45 миллионов "балансирующих на грани голода" объясняется кризисом в Афганистане (+ 3 миллиона человек), а также небольшим ростом в Эфиопии, Гаити, Сомали, Анголе, Кении и Бурунди. ВПП оценивает их число в 240 тысяч с увеличением на 180 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями.Согласно последним оценкам, в Афганистане с острым голодом столкнулись почти 24 миллиона человек. 8,7 миллиона человек находятся на 4-й стадии ИКФ - чрезвычайной фазе хватки продовольствия. ВПП обращает внимание, что в 2022 году ей потребуется около 220 миллионов долларов США в месяц для наращивания поддержки населения Афганистана.

https://ria.ru/20211102/mask-1757451302.html

https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html

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гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ангола, кения, оон, гаити, здоровье - общество, всемирная продовольственная программа оон