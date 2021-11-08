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В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире
В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире - РИА Новости, 08.11.2021
В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире
Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:33
2021-11-08T15:33
в мире
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кения
оон
гаити
здоровье - общество
всемирная продовольственная программа оон
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.С чрезвычайным уровнем голода по Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) и угрозой её ухудшения за год столкнулись еще три миллиона человек: это предпоследняя фаза перед 5-й стадией, то есть катастрофическим отсутствием доступа к продовольствию.По его словам, к росту кризисных ситуаций приводят рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. Это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, который разворачивается в Афганистане, а также долгосрочных чрезвычайных ситуаций, таких как в Йемене и в Сирии, добавил глава ВПП.Общий рост с 42 до 45 миллионов "балансирующих на грани голода" объясняется кризисом в Афганистане (+ 3 миллиона человек), а также небольшим ростом в Эфиопии, Гаити, Сомали, Анголе, Кении и Бурунди. ВПП оценивает их число в 240 тысяч с увеличением на 180 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями.Согласно последним оценкам, в Афганистане с острым голодом столкнулись почти 24 миллиона человек. 8,7 миллиона человек находятся на 4-й стадии ИКФ - чрезвычайной фазе хватки продовольствия. ВПП обращает внимание, что в 2022 году ей потребуется около 220 миллионов долларов США в месяц для наращивания поддержки населения Афганистана.
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в мире, ангола, кения, оон, гаити, здоровье - общество, всемирная продовольственная программа оон
15:33 08.11.2021
 
В ООН заявили об ухудшении ситуации с голодом в мире

ООН: более 45 миллионов человек в мире находятся на грани голода

© AP Photo / Jerome DelayСомалийская девушка ждет, чтобы собрать воду в лагере ООН, в Дадаабе, востоке Кении
Сомалийская девушка ждет, чтобы собрать воду в лагере ООН, в Дадаабе, востоке Кении - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Более 45 миллионов человек находятся на грани голода в 43 странах мира, сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.
С чрезвычайным уровнем голода по Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ) и угрозой её ухудшения за год столкнулись еще три миллиона человек: это предпоследняя фаза перед 5-й стадией, то есть катастрофическим отсутствием доступа к продовольствию.
"Десятки миллионов людей смотрят в бездну. Продолжаются конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19, которые увеличивают число испытывающих острый голод, и последние данные показывают, что сейчас более 45 миллионов человек идут на край голодной смерти", - сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.
По его словам, к росту кризисных ситуаций приводят рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. Это способствует возникновению новых кризисов, подобных тому, который разворачивается в Афганистане, а также долгосрочных чрезвычайных ситуаций, таких как в Йемене и в Сирии, добавил глава ВПП.
Общий рост с 42 до 45 миллионов "балансирующих на грани голода" объясняется кризисом в Афганистане (+ 3 миллиона человек), а также небольшим ростом в Эфиопии, Гаити, Сомали, Анголе, Кении и Бурунди. ВПП оценивает их число в 240 тысяч с увеличением на 180 тысяч по сравнению с прошлогодними показателями.
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Согласно последним оценкам, в Афганистане с острым голодом столкнулись почти 24 миллиона человек. 8,7 миллиона человек находятся на 4-й стадии ИКФ - чрезвычайной фазе хватки продовольствия. ВПП обращает внимание, что в 2022 году ей потребуется около 220 миллионов долларов США в месяц для наращивания поддержки населения Афганистана.
"Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности справиться с экстремальным голодом", - добавил Бизли.
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В миреАнголаКенияООНГаитиЗдоровье - ОбществоВсемирная продовольственная программа ООН
 
 
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