Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/obama-1758122046.html
Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго
Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго - РИА Новости, 08.11.2021
Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго
Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:23
2021-11-08T19:23
в мире
сша
оон
глазго (город)
барак обама
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_0:408:4664:3032_1920x0_80_0_0_a3cb7d11d6748bddbaf94d6e9b68ad16.jpg
ГЛАЗГО, 8 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26."Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях. И их национальные планы пока отражают то, что похоже на опасный недостаток срочных действий или желание сохранить статус-кво со стороны этих правительств. Очень жаль", - сказал Обама, выступая на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)По его словам, нужно чтобы развитые экономики, такие как США и Европа, были ведущими в этом вопросе."Но вы знаете факты, нам также нужно лидерство Китая и Индии в этом вопросе. Нам нужно лидерство России в этом вопросе. Так же как нам нужны лидерство Индонезии, ЮАР и Бразилии в этом вопросе. Мы не можем позволить себе оставить кого-то в стороне", - добавил он.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211103/zakharova-1757593237.html
https://ria.ru/20211102/biden-1757304693.html
сша
глазго (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_88:0:4664:3432_1920x0_80_0_0_398c58d023e10fa501810130b0a17b54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, глазго (город), барак обама, россия
19:23 08.11.2021
 
Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго

Обама раскритиковал Путина за отказ лично участвовать в саммите по климату в Глазго

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 8 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26.
"Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях. И их национальные планы пока отражают то, что похоже на опасный недостаток срочных действий или желание сохранить статус-кво со стороны этих правительств. Очень жаль", - сказал Обама, выступая на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:55
Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной
По его словам, нужно чтобы развитые экономики, такие как США и Европа, были ведущими в этом вопросе.
"Но вы знаете факты, нам также нужно лидерство Китая и Индии в этом вопросе. Нам нужно лидерство России в этом вопросе. Так же как нам нужны лидерство Индонезии, ЮАР и Бразилии в этом вопросе. Мы не можем позволить себе оставить кого-то в стороне", - добавил он.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Президент США Джо Байден на открытии конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 00:59
Трамп заявил, что Байден заснул на саммите по климату от скуки
 
В миреСШАООНГлазго (город)Барак ОбамаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
Лента новостейМолния
Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомным