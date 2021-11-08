https://ria.ru/20211108/obama-1758122046.html

Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго

Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго - РИА Новости, 08.11.2021

Обама раскритиковал Путина за отсутствие на саммите в Глазго

Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:23

2021-11-08T19:23

2021-11-08T19:23

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ГЛАЗГО, 8 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой лидеров РФ и Китая за то, что те лично не приняли участие в климатической конференции COP26."Я вынужден признаться, было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов Китая и России отказались присутствовать на мероприятиях. И их национальные планы пока отражают то, что похоже на опасный недостаток срочных действий или желание сохранить статус-кво со стороны этих правительств. Очень жаль", - сказал Обама, выступая на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26)По его словам, нужно чтобы развитые экономики, такие как США и Европа, были ведущими в этом вопросе."Но вы знаете факты, нам также нужно лидерство Китая и Индии в этом вопросе. Нам нужно лидерство России в этом вопросе. Так же как нам нужны лидерство Индонезии, ЮАР и Бразилии в этом вопросе. Мы не можем позволить себе оставить кого-то в стороне", - добавил он.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211103/zakharova-1757593237.html

https://ria.ru/20211102/biden-1757304693.html

сша

глазго (город)

россия

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в мире, сша, оон, глазго (город), барак обама, россия