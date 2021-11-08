Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
Новый гендир МХАТ Кехман пообещал написать Дорониной письмо с подписями коллектива театра
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что еще не связывался с почетным президентом театра Татьяной Дорониной, однако планирует написать ей письмо с подписями театрального коллектива.
"Контакта с Татьяной Васильевной пока не было. Я жду и не тороплю события. Точно знаю, что она читает все мои интервью, ее помощник их распечатывает. Дальше я ее не тревожу. Мы ждем решения Татьяны Васильевны, готовим письмо от коллектива. Я его напишу, коллектив обещал подписаться. Одно из главных условий - чтобы Боякова не было на территории театра - я выполнил. Теперь мы ждем, пока она примет то или иное решение, и движемся вперед", - сообщил Кехман в интервью РИА Новости.
Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала президентом театра. Вскоре после кадровых перестановок в коллективе начался конфликт. Часть актеров была недовольна новым руководством, в суд был подан коллективный иск, касавшийся трудовых договоров.
В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ.
27 октября на должность гендиректора МХАТ был назначен Владимир Кехман. Он назвал своей первоочередной задачей встречу с Дорониной, которая, по словам руководства театра, отказывалась сотрудничать. 1 ноября Бояков сообщил, что уволился из МХАТ. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.