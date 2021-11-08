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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/mkhat-1758030847.html
Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра - РИА Новости, 08.11.2021
Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что еще не связывался с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:06
2021-11-08T12:06
культура
москва
эдуард бояков
татьяна доронина
владимир кехман
мхат имени м. горького
россия
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что еще не связывался с почетным президентом театра Татьяной Дорониной, однако планирует написать ей письмо с подписями театрального коллектива."Контакта с Татьяной Васильевной пока не было. Я жду и не тороплю события. Точно знаю, что она читает все мои интервью, ее помощник их распечатывает. Дальше я ее не тревожу. Мы ждем решения Татьяны Васильевны, готовим письмо от коллектива. Я его напишу, коллектив обещал подписаться. Одно из главных условий - чтобы Боякова не было на территории театра - я выполнил. Теперь мы ждем, пока она примет то или иное решение, и движемся вперед", - сообщил Кехман в интервью РИА Новости.Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала президентом театра. Вскоре после кадровых перестановок в коллективе начался конфликт. Часть актеров была недовольна новым руководством, в суд был подан коллективный иск, касавшийся трудовых договоров.В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ.27 октября на должность гендиректора МХАТ был назначен Владимир Кехман. Он назвал своей первоочередной задачей встречу с Дорониной, которая, по словам руководства театра, отказывалась сотрудничать. 1 ноября Бояков сообщил, что уволился из МХАТ. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210702/mkhat-1739519901.html
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москва, эдуард бояков, татьяна доронина, владимир кехман, мхат имени м. горького, россия, культура
12:06 08.11.2021
 
Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра

Новый гендир МХАТ Кехман пообещал написать Дорониной письмо с подписями коллектива театра

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Татьяна Доронина
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что еще не связывался с почетным президентом театра Татьяной Дорониной, однако планирует написать ей письмо с подписями театрального коллектива.
"Контакта с Татьяной Васильевной пока не было. Я жду и не тороплю события. Точно знаю, что она читает все мои интервью, ее помощник их распечатывает. Дальше я ее не тревожу. Мы ждем решения Татьяны Васильевны, готовим письмо от коллектива. Я его напишу, коллектив обещал подписаться. Одно из главных условий - чтобы Боякова не было на территории театра - я выполнил. Теперь мы ждем, пока она примет то или иное решение, и движемся вперед", - сообщил Кехман в интервью РИА Новости.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 06:57Культура
Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала президентом театра. Вскоре после кадровых перестановок в коллективе начался конфликт. Часть актеров была недовольна новым руководством, в суд был подан коллективный иск, касавшийся трудовых договоров.
В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ.
27 октября на должность гендиректора МХАТ был назначен Владимир Кехман. Он назвал своей первоочередной задачей встречу с Дорониной, которая, по словам руководства театра, отказывалась сотрудничать. 1 ноября Бояков сообщил, что уволился из МХАТ. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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КультураМоскваЭдуард БояковТатьяна ДоронинаВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоРоссияКультура
 
 
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