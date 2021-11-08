https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html

Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев

Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев - РИА Новости, 08.11.2021

Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев

Владимир Кехман вступил на должность генерального директора МХАТ им. Горького менее двух недель назад, но уже успел осуществить ряд важных изменений: в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

интервью

владимир кехман

мхат имени м. горького

россия

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Владимир Кехман вступил на должность генерального директора МХАТ им. Горького менее двух недель назад, но уже успел осуществить ряд важных изменений: в частности, художественный руководитель театра Эдуард Бояков покинул свой пост, а один из самых противоречивых спектаклей МХАТа "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой был отменен. В интервью РИА Новости 3 ноября Кехман рассказал о нынешнем состоянии МХАТа, планах по его восстановлению, а также о желании вернуть в театр почетного президента Татьяну Доронину. Беседовала Карина Лаврова.– Владимир Абрамович, предлагаю начать с вашего назначения во МХАТ, которое вызвало некоторое удивление, так как вы уже имели опыт руководства двумя театрами – Михайловским и Новосибирским. Скажите, не жалко ли было расставаться с Новосибирским театром? Ведь его новая жизнь, как и имя НОВАТ, начались с вас.– Нет такого понятия "жалко". Безусловно, мне тревожно. У меня, как у художественного руководителя, на сегодняшний день там осталось пять проектов в реализации. Конечно, важно сохранить преемственность. Когда мы вели переговоры с Ольгой Борисовной (Любимовой – ред.), и она сделала мне предложение возглавить МХАТ, мы оговорили с ней мой уход из НОВАТа. Преемственность команды, которая там остается, позволяет мне надеяться на то, что те успехи и тот задел, которые я оставил НОВАТу, не пропадут. Мы посмотрим, сможет ли команда без меня работать так же эффективно… Мне тревожно – такой ответ я могу дать на сегодняшний день.– Вы затронули тему преемственности: как вы относитесь к назначению новым художественным руководителем НОВАТа Дмитрия Юровского, который до этого был музыкальным руководителем и главным дирижером театра?– Это блистательный музыкант, верный товарищ и очень хороший организатор. Дмитрий – часть моей наследственности в НОВАТе, поэтому я не исключаю что мы будем продолжать работу с ним здесь. Он много интересного рассказал мне о драматическом театре. Юровский – театральный человек с детства, у него театральная семья. До 60-х годов в каждом драматическом театре был свой оркестр. У нас здесь (во МХАТе) есть оркестровая яма. Если все пойдет по нашему плану, то мы возродим полноценный оркестр. Безусловно, МХАТ является музыкально-драматическим театром, изначально так планировалось. Инфраструктура театра позволяет мне говорить о том, что здесь могут проходить музыкальные спектакли, мюзиклы, балет, но мы должны хорошо поработать перед этим. Сегодня я попросил нашего проектировщика изучить состояние инфраструктуры, которая является большой проблемой. С завтрашнего дня я лично начну изучать вопросы, связанные с ней. Экспертная оценка нас сильно расстроила, но мне не впервой работать над восстановлением театра, поэтому я надеюсь на то, что мы быстро сможем все реализовать. Это будет не реконструкция, а мощный и быстрый капитальный ремонт. У нас даже есть срок окончания работ: 12 сентября 2023 года. В этот день исполнится ровно 90 лет Татьяне Васильевне Дорониной.– Безусловно, у вас огромный опыт руководства. Вы знаете, как управлять театрами в двух разных городах. Однако, если мне не изменяет память, еще никому не приходилось возглавлять два театра разных видов искусства – музыкального и драматического. Каково это? Как вы отнеслись к вашему назначению, стало ли оно для вас сюрпризом?– Я вас сейчас либо расстрою, либо обрадую. Я посмотрел одно из самых последних интервью Дорониной, где она рассказывает Татьяне Устиновой о следующем: когда ее принимал в БДТ величайший режиссер-постановщик Товстоногов, он послушал ее и сказал, что у нее диапазон голоса такой-то… Оказалось, что между певцом и драматическим актером, например, нет никакой разницы. У них также есть и баритоны, и басы, и тенора, и сопрано, и меццо-сопрано. Мне сразу вспоминается знаменитая история о том, как директором одесского театра оперы и балета был назначен начальник тюрьмы. Когда он хотел увидеть кого-то, он просил секретаря: "Введите народную артистку такую-то!"– Безусловно, вы приходите в театр с очень непростой финансово-экономической ситуацией в данный момент. Министерство культуры неоднократно проводило проверки, были выявлены серьезные нарушения. Как вы можете прокомментировать финансовую ситуацию во МХАТе сейчас? Намечены ли у вас первые шаги по исправлению положения?– Финансовая ситуация катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты... Со стороны руководства театра не было сделано ничего. Это абсолютно безответственное поведение что Боякова, что Михайлова. К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены. Когда я пришел 28 октября в театр, сотрудникам было нечем платить зарплату – на счету МХАТа было всего лишь два миллиона рублей. Деньги будут в начале следующей недели. Технически у меня нет подписи, в театре нет даже планового экономического отдела… Я это комментировать не хочу. Семнадцатого ноября я предоставлю доклад Ольге Борисовне Любимовой.– Безусловно, финансовый фактор – это очень важно, но самое большое беспокойство у театральной общественности вызывает творческое состояние театра. Это и непонятный выбор пьес, режиссеров, артистов, даже из шоу-бизнеса. С одной стороны – восстановление легендарных мхатовских "Синей птицы" Станиславского и "Трех сестер" Немировича-Данченко, а с другой – появление таких странных постановок, как "Чудесный грузин" и "Розовое платье", где дописывают чеховских "Трех сестер". К тому же этот спектакль показывают ночью с шампанским. Мы хотим выразить огромную надежду на то, что вы сделаете репертуар достойным такого театра, как МХАТ. Удалось ли вам подробно ознакомиться с репертуаром?– В любом театре, что в музыкальном, что в драматическом, есть такое понятие, как спектакли А, В, С. В музыкальном театре это "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Аида", "Травиата", "Лебединое озеро". Это кассовые спектакли, на которые ходит публика. Безусловно, соответствующие постановки есть и в драматическом театре, например, "Три сестры", "Дядя Ваня". Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с "Чудесным грузином". Двести двадцать пять билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась. Это первое. Второе: есть спектакли, которые продаются хорошо, например, "Три сестры", "Вишневый сад", который состоится завтра. Более того, у меня сегодня лично попросили два билета на эту постановку, я восхищен этим. Хочу отметить, что сама система продаж билетов ужасна: сайт, интерфейс – это катастрофа. Поэтому тут мне даже нечего вам сказать. Трудно поверить, что все это происходит в центре Москвы! Три года здесь сидела новая команда, я не понимаю, чем они занимались. Они кричат: "МХАТ – первый театр Москвы!" По чему? По хайпу? Это к деньгам не имеет никакого отношения. Во МХАТе ужасные продажи Пушкинской карты, просто копеечные. НОВАТ, например, сегодня номер один в России по продажам билетов по Пушкинской карте – уже реализовано 20 тысяч билетов. Поэтому не о чем пока говорить.– То есть работа над репертуаром должна вестись?– Этим всем я займусь в январе, сейчас для нас главное просто платить те деньги, которые артисты должны получать. Они все будут заняты, я им это сказал, предупредил их о том, что они будут работать как папа Карло. Мне просто нужно подготовиться к этому. Я был вчера в театре Вахтангова. Внимание: театр Вахтангова дает в месяц 120 спектаклей. Вот это работа, понимаете? Да, у них шесть сцен, но все равно это огромный результат!– Из репертуара вытекает следующий вопрос. Сейчас достаточно много разговоров ведется по поводу цензуры – нужна ли она? Как вы считаете? Должна ли это быть цензура "сверху" или самоцензура или, как я ее по-другому назову, "совесть художника", который непосредственно ставит спектакль?– Это сложный вопрос. Для меня лучше, чтобы цензура была, мне это нравится. Вы знаете, это должна быть комбинация цензуры "сверху" и самоцензуры. Директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем. Мы знаем, что было в Новосибирске с "Тангейзером"... Это был верх богохульства, катастрофа, которая произошла в центре России. Важно, чтобы директор или худрук знал, что за такие вещи последует наказание… У нас нет цензуры по конституции. Наш президент – очень демократичный человек, но не надо дразнить гусей…Согласно моей стратегии, театр должен показывать то, что ты не можешь увидеть в обычной жизни. А стратегия Табакова, например, была следующей: выгляни за окно и показывай, что ты видишь. Это две принципиально разные стратегии. Я очень надеюсь, что во МХАТе мы создадим уникальный репертуар, который будет отражать самое лучшее из того, что было сделано в этом театре в прошлые годы, а также его новшества. Хочется верить, что мы найдем тех художников, которые смогут произвести впечатление на публику на этой сцене. МХАТ – это серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев.– Как правило, большими театрами руководят два человека. Это генеральный директор и художественный руководитель. Как мы знаем, Эдуард Бояков свой пост покинул, и сейчас одним из самых важных вопросов, которые стоят перед вами, является вопрос нахождения нового художественного руководителя, с которым у вас было бы взаимопонимание и единый взгляд на то, как должен развиваться МХАТ им. Горького. Возможно, у вас есть кто-то на примете, кто мог бы взять на себя художественное руководство театром?– Я честно скажу, что для меня сейчас это вопрос второстепенный, он не имеет никакого значения по одной простой причине – я не могу ничего предложить художественному руководителю. Все знают ситуацию во МХАТе – это полная разруха, отсутствие денег, отсутствие Татьяны Васильевны Дорониной и отсутствие спокойствия в коллективе. Вот когда эти четыре вещи будут исправлены, тогда мы сможем говорить о художественном руководителе. Любой человек, особенно звезда, увидев нынешнюю обстановку во МХАТе, не станет здесь работать. А зачем? Поэтому я даже не веду ни с кем переговоры, чтобы просто не опозориться на этом этапе.– Как известно, во МХАТе огромный штат нетворческого состава. Например, несколько управлений по связям с общественностью, хотя в таких же больших театрах работает два-три человека, занимающихся СМИ. Будете ли вы вносить коррективы в саму структуру управления театром и предполагаете ли вы сокращение штата нетворческих сотрудников?– Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Я в Новосибирске не встречал такого. Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем – пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц – два миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц. У нас за октябрь продажи составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре. Это с учетом 50-ти процентной заполняемости в Новосибирске и 75-ти процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч. Понимаете, да? Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде. Поэтому все, что не связано с функционированием здания, с творческим коллективом, с поддержкой минимально необходимых для продвижения вещей, будет полностью сокращено. Все зарплаты будут изменены. Мы расстанемся со всеми, кто не захочет смириться с этим, потому что у нас нет другого выхода. Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш – 24 и 10 число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка.– Будете ли вы заново формировать труппу театра? Я имею в виду, сокращение существующей труппы и приглашение новых актеров. Будете ли вы переводить артистов на срочный договор?– Нет. Это прежде всего невозможно по законодательству, да и не нужно сейчас. Мы договорились с актерами о том, что изменим их оплату труда. Сейчас они просто получают зарплату и все, это очень несправедливо, я считаю. В Михайловском и Новосибирском театрах каждый актер, каждый танцовщик, каждый ассистент режиссера или режиссер знает, что за спектакль он получит определенный бонус. Даже самый маленький актер, к примеру, кордебалета. У них есть определенная ставка за выход. То есть существуют базовые начисления плюс ставка за спектакль. Эту систему я бы хотел ввести и во МХАТе. Думаю, мы сделаем это со следующего года, до конца этого, наверное, не успеем. Может, для кого-то и получится осуществить такую задумку, пока сложно сказать. Когда я полностью ознакомлюсь с репертуаром, я смогу лучше понять ситуацию. С количеством приглашенных актеров ничего делать не будем – у нас есть договоры, которые мы заключили.– У вас в театре еще достаточно неустоявшееся время, вы новый человек. Тем не менее на фоне всех событий, которые сейчас происходят, иногда возникают довольно странные новости. К примеру, режиссер Евгения Беркович у себя в Facebook заявила о том, что стала работать во МХАТе. Через несколько часов она эти слова опровергла. Вы что-то слышали об этом, была ли Беркович на самом деле приглашена в театр?– Я даже не знаю, кто это. Более того, когда я узнал об этом, я попросил, чтобы наша пресс-служба опровергла заявление Беркович, сообщив о том, что этот персонаж не имеет никакого отношения ко МХАТу. Обычно я не обращаю на такие вещи внимание. Мне пришлось сделать это сейчас, потому что мне позвонили определенные люди, которые были обеспокоены данной ситуацией.– Мы знаем, что вы собираетесь навестить Татьяну Васильевну Доронину. Вероятно, это будет разговор о театре, его дальнейшей судьбе, но что касается самой Татьяны Васильевны, которая не была в театре с тех пор, как в него пришел Эдуард Бояков, хотя ее очень ждали и артисты, и зрители? Будете ли вы говорить с ней о том, чтобы она пришла в театр, возможно, у вас уже состоялся телефонный разговор? Мы слышали, что вы хотите отпраздновать ее 90-летний юбилей и также обсудить с ней этот вопрос.– Контакта с Татьяной Васильевной пока не было. Я жду и не тороплю события. Точно знаю, что она читает все мои интервью, ее помощник их распечатывает. Дальше я ее не тревожу. Мы ждем решения Татьяны Васильевны, готовим письмо от коллектива. Я его напишу, коллектив обещал подписать. Одно из главных условий – чтобы Боякова не было на территории театра – я выполнил, теперь мы ждем, пока она примет то или иное решение, и движемся вперед.– Мой заключительный вопрос был частично затронут вами в начале нашего интервью, он посвящен реконструкции театра. Есть ли у вас понимание того, с чего вы планируете начать? Возможно, со сценического оборудования?– Однозначно. Уже сегодня я дал архитектору указание, чтобы он срочным образом подготовил техническое задание. В первую очередь меня интересует ТЗ на свет, звук, все, что связано с верхней и нижней механизацией сцены. Мне нужно, чтобы специалисты проверили фундаменты, состояние крыши и фасады театра. Это все мы будем делать одновременно, потому что нужно очень долго ждать заказ оборудования. Сейчас я расскажу вам эксклюзивную информацию: недавно установленные кресла просто недостойны зала МХАТа. Их придется поменять. К сожалению, на них уже потрачены государственные деньги, поэтому мне нужно искать партнера, который купит в театр новые кресла, нынешние – это просто дрова. Мы думаем, что через четыре месяца будет ясна ситуация с проектом, по которому можно будет двигаться вперед. Я очень надеюсь, что мы начнем это движение с февраля.– Перед вами стоят сложнейшие задачи по реабилитации художественного театра им. Горького, поэтому хочется пожелать вам здоровья, чтобы хватило сил для воплощения всего задуманного и необходимого.– Огромное спасибо. Я надеюсь, что с Божией помощью мы справимся. Здесь это можно сделать исключительно с Божией помощью. Со своей стороны я приложу все таланты, которые дал мне Господь. Я вам обещаю: в 2024 году во МХАТе будет миллион зрителей и миллиард внебюджета. Это – моя задача на сегодняшний день. Если Господь сподобит, я надеюсь, что мы ее выполним.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/domogarov-1757517757.html

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/1756785484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, владимир кехман, мхат имени м. горького, россия