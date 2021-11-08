https://ria.ru/20211108/mkhat-1758030145.html
Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль - РИА Новости, 08.11.2021
Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
Новый генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал о том, что планирует вводить творческому коллективу бонусную РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:05
2021-11-08T12:05
2021-11-08T12:05
культура
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001961_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3196e338970a7474d4ed02f492b2b0b7.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал о том, что планирует вводить творческому коллективу бонусную ставку за выход в дополнение к базовым начислениям.Кроме того, новый гендиректор МХАТа отметил, что планирует внедрить нововведения со следующего года, однако не исключает возможность того, что осуществить задумку для части артистов получится уже в этом году."Может, для кого-то и получится осуществить такую задумку, пока сложно сказать. Когда я полностью ознакомлюсь с репертуаром, я смогу лучше понять ситуацию", - отметил Кехман.Гендиректор МХАТа также добавил, что не собирается переводить артистов на срочный договор."Это прежде всего невозможно по законодательству, да и не нужно сейчас", - подытожил Кехман.Ранее 27 октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа имени М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001961_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8649bcae7a8c79f612269cdc279863d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
Кехман: планирую вводить бонусную ставку за спектакль творческому коллективу
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Новый генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман
в интервью РИА Новости рассказал о том, что планирует вводить творческому коллективу бонусную ставку за выход в дополнение к базовым начислениям.
"Мы договорились с актерами о том, что изменим их оплату труда. Сейчас они просто получают зарплату и все, это очень несправедливо, я считаю. В Михайловском и Новосибирском театрах каждый актер, каждый танцовщик, каждый ассистент режиссера или режиссер знает, что за спектакль он получит определенный бонус. У них есть определённая ставка за выход. То есть существуют базовые начисления плюс ставка за спектакль. Эту систему я бы хотел ввести и во МХАТе", - рассказал Кехман РИА Новости.
Кроме того, новый гендиректор МХАТа отметил, что планирует внедрить нововведения со следующего года, однако не исключает возможность того, что осуществить задумку для части артистов получится уже в этом году.
"Может, для кого-то и получится осуществить такую задумку, пока сложно сказать. Когда я полностью ознакомлюсь с репертуаром, я смогу лучше понять ситуацию", - отметил Кехман.
Гендиректор МХАТа также добавил, что не собирается переводить артистов на срочный договор.
"Это прежде всего невозможно по законодательству, да и не нужно сейчас", - подытожил Кехман.
Ранее 27 октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа имени М. Горького
назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра
.