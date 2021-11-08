https://ria.ru/20211108/mkhat-1758030145.html

Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль

Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль - РИА Новости, 08.11.2021

Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль

Новый генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал о том, что планирует вводить творческому коллективу бонусную РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:05

2021-11-08T12:05

2021-11-08T12:05

культура

владимир кехман

мхат имени м. горького

театр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал о том, что планирует вводить творческому коллективу бонусную ставку за выход в дополнение к базовым начислениям.Кроме того, новый гендиректор МХАТа отметил, что планирует внедрить нововведения со следующего года, однако не исключает возможность того, что осуществить задумку для части артистов получится уже в этом году."Может, для кого-то и получится осуществить такую задумку, пока сложно сказать. Когда я полностью ознакомлюсь с репертуаром, я смогу лучше понять ситуацию", - отметил Кехман.Гендиректор МХАТа также добавил, что не собирается переводить артистов на срочный договор."Это прежде всего невозможно по законодательству, да и не нужно сейчас", - подытожил Кехман.Ранее 27 октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа имени М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html

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владимир кехман, мхат имени м. горького, театр