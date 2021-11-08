https://ria.ru/20211108/mkhat-1757992263.html

Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата

Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата - РИА Новости, 08.11.2021

Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата

Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:10

2021-11-08T03:10

2021-11-08T03:10

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра ввиду сильного дисбаланса между творческим и управленческим коллективами.Новый гендиректор МХАТа добавил, что за октябрь продажи билетов составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре с учетом работы гораздо меньшей команды."Это с учетом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч… Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде", - поделился Кехман.Кроме того, новый гендиректор МХАТа заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться."Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка", - подытожил Кехман.В пресс-службе Минкультуры 27 октября сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.

https://ria.ru/20211102/mkhat-1757424057.html

https://ria.ru/20200720/1574434735.html

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санкт-петербург, новосибирск, москва, михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры