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Культура
https://ria.ru/20211108/mkhat-1757992263.html
Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата - РИА Новости, 08.11.2021
Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:10
2021-11-08T03:10
культура
санкт-петербург
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михайловский театр
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра ввиду сильного дисбаланса между творческим и управленческим коллективами.Новый гендиректор МХАТа добавил, что за октябрь продажи билетов составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре с учетом работы гораздо меньшей команды."Это с учетом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч… Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде", - поделился Кехман.Кроме того, новый гендиректор МХАТа заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться."Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка", - подытожил Кехман.В пресс-службе Минкультуры 27 октября сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.
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санкт-петербург, новосибирск, москва, михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры
03:10 08.11.2021
 
Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата

Гендиректор МХАТа Кехман будет проводить масштабное сокращение нетворческого штата театра

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВладимир Кехман
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра ввиду сильного дисбаланса между творческим и управленческим коллективами.
"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц - 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц", - рассказал Кехман.
Новый гендиректор МХАТа добавил, что за октябрь продажи билетов составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре с учетом работы гораздо меньшей команды.
"Это с учетом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч… Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде", - поделился Кехман.
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Кроме того, новый гендиректор МХАТа заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.
"Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка", - подытожил Кехман.
В пресс-службе Минкультуры 27 октября сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.
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КультураСанкт-ПетербургНовосибирскМоскваМихайловский театрВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культуры
 
 
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