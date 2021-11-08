Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
Гендиректор МХАТа Кехман будет проводить масштабное сокращение нетворческого штата театра
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости рассказал, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра ввиду сильного дисбаланса между творческим и управленческим коллективами.
"Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц - 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц", - рассказал Кехман.
Новый гендиректор МХАТа добавил, что за октябрь продажи билетов составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре с учетом работы гораздо меньшей команды.
"Это с учетом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч… Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде", - поделился Кехман.
Кроме того, новый гендиректор МХАТа заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.
"Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш - 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка", - подытожил Кехман.
В пресс-службе Минкультуры 27 октября сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.
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