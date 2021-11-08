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В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию на границе Польши и Белоруссии

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией на границе Польши и Белоруссии, заявила в понедельник представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:58

2021-11-08T15:58

2021-11-08T19:00

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белоруссия

польша

евросоюз

еврокомиссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией на границе Польши и Белоруссии, заявила в понедельник представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант."Мы внимательно следим за ситуацией", - сказала представитель ЕК на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в районе границы Польши и Белоруссии.Спинант уточнила, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Польши и предлагает любую помощь, которую в состоянии представить, чтобы повлиять на ситуацию."Министры обсудят это в понедельник", - сказала представитель пресс-службы ЕК на брифинге о белорусском вопросе и предстоящем 15 ноября Совете глав МИД."Конечно же, это продолжение попыток режима Лукашенко использовать людей, чтобы дестабилизировать Евросоюз", - ответила представитель пресс-службы ЕК на вопрос о группе мигрантов в Белоруссии на границе с Польшей.

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Колонна мигрантов на границе: кадры минобороны Польши Польское минобороны публикует кадры колонны мигрантов, вышедшей к границе из Белоруссии. Премьер срочно созывает антикризисный штаб. 2021-11-08T15:58 true PT0M13S

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии