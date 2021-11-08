https://ria.ru/20211108/migranty-1758069030.html

Белорусские пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей

Белорусские пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей - РИА Новости, 08.11.2021

Белорусские пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что беженцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, говорят о... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:52

2021-11-08T14:52

2021-11-08T18:59

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что беженцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, говорят о намерении попасть на ее территорию и просить о предоставлении статуса беженца в ЕС.Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области. Группа беженцев находилась вблизи трассы, которая ведет к этому международному пункту пропуска. По данным белорусского погранведомства, в группе свыше 1 тысячи человек, среди них женщины и дети, угрозы они не представляют."Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС", - сказал Бычковский.Он подчеркнул, что "все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно". "По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", - добавил Бычковский."Подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций", - сказал Бычковский.При этом он обратил внимание, что пропуск лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска на границе осуществляется в штатном режиме.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758049395.html

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Колонна мигрантов на границе: кадры минобороны Польши Польское минобороны публикует кадры колонны мигрантов, вышедшей к границе из Белоруссии. Премьер срочно созывает антикризисный штаб. 2021-11-08T14:52 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии