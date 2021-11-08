https://ria.ru/20211108/litva-1758054292.html
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за мигрантов
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за мигрантов
К белорусско-польской границе на фоне миграционного кризиса направляются литовские военные, передает Рейтер. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:48
2021-11-08T13:48
2021-11-08T16:57
в мире
литва
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. К белорусско-польской границе на фоне миграционного кризиса направляются литовские военные, передает Рейтер."Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией", — отмечается на сайте агентства. Билотайте добавила, что правительство обсудит введение режима ЧП в этом районе.Ранее в Минске сообщили, что многочисленная группа беженцев перешла с территории республики в Польшу. В Варшаве назвали это "самым массовым силовым проникновением" в страну, обвинили в случившемся Белоруссию и созвали антикризисный штаб. Польская армия находится в повышенной боевой готовности, на границе введен режим чрезвычайного положения.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В частности в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек. Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html
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Литовские войска отправляются на границу с Польшей и Белоруссией
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов
2021-11-08T13:48
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, литва, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:48 08.11.2021 (обновлено: 16:57 08.11.2021)
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за мигрантов
Литва направила войска к границе с Польшей и Белоруссией, возможно введение режима ЧП