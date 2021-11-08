https://ria.ru/20211108/migranty-1758043447.html

Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу

Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу - РИА Новости, 08.11.2021

Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу

Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:54

2021-11-08T12:54

2021-11-08T13:12

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гродненская область

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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь."Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси", — говорится в Telegram-канале агентства.Как добавляет агентство, беженцы, которые были в лесу, рассказывали, что направляются в Германию."Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией. У них есть группы и чаты в мессенджерах — по четыре-пять тысяч человек, где они координируются", — отмечает агентство.Ранее в госпогранкомитете страны сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

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гродненская область

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в мире, белоруссия, польша, гродненская область