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Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу
Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу - РИА Новости, 08.11.2021
Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу
Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:54
2021-11-08T12:54
2021-11-08T13:12
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу, передает Sputnik Беларусь."Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси", — говорится в Telegram-канале агентства.Как добавляет агентство, беженцы, которые были в лесу, рассказывали, что направляются в Германию."Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией. У них есть группы и чаты в мессенджерах — по четыре-пять тысяч человек, где они координируются", — отмечает агентство.Ранее в госпогранкомитете страны сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.
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в мире, белоруссия, польша, гродненская область
12:54 08.11.2021 (обновлено: 13:12 08.11.2021)
Толпа мигрантов перешла белорусско-польскую границу
Группа мигрантов ушла из Белоруссии в Польшу, оцепление на границе сняли