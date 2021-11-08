https://ria.ru/20211108/konkina-1758070503.html

СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина

СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина - РИА Новости, 08.11.2021

СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина

СК России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:01

2021-11-08T15:01

2021-11-08T17:22

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

владимир конкин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. СК России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", — сказала она.София Конкина вечером 22 сентября прошлого года плавала в бассейне фитнес-клуба "Джамп" и стала тонуть. Как утверждает следствие, ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, в клубе не было медперсонала и дежурного инструктора по плаванию. В результате 32-летняя женщина через два дня умерла в больнице.Учредителю и управляющей фитнес-клубом "Джамп" Анне Андриановой предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг. До суда она находится под "запретом на совершение определенных действий". Для обеспечения гражданского иска арестовали и имущество Андриановой на 11 миллионов рублей."По уголовному делу проведен ряд экспертиз, включая две сложные комиссионные медицинские экспертизы, допрошены многочисленные свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой", — добавила Петренко.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html

https://ria.ru/20201110/konkina-1583930270.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), владимир конкин