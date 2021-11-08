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СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина
СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина - РИА Новости, 08.11.2021
СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина
СК России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:01
2021-11-08T17:22
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
владимир конкин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. СК России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", — сказала она.София Конкина вечером 22 сентября прошлого года плавала в бассейне фитнес-клуба "Джамп" и стала тонуть. Как утверждает следствие, ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, в клубе не было медперсонала и дежурного инструктора по плаванию. В результате 32-летняя женщина через два дня умерла в больнице.Учредителю и управляющей фитнес-клубом "Джамп" Анне Андриановой предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг. До суда она находится под "запретом на совершение определенных действий". Для обеспечения гражданского иска арестовали и имущество Андриановой на 11 миллионов рублей."По уголовному делу проведен ряд экспертиз, включая две сложные комиссионные медицинские экспертизы, допрошены многочисленные свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой", — добавила Петренко.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), владимир конкин
15:01 08.11.2021 (обновлено: 17:22 08.11.2021)
 
СК завершил расследование гибели дочери актера Конкина

СК России завершил расследование гибели дочери актера Конкина в бассейне московского фитнес-клуба

© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. СК России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина в московском фитнес-клубе, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", — сказала она.
Видео с телефона Софии Конкиной
2 октября 2020, 12:02
Опубликовано видео, снятое дочерью Конкина перед гибелью
София Конкина вечером 22 сентября прошлого года плавала в бассейне фитнес-клуба "Джамп" и стала тонуть. Как утверждает следствие, ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, в клубе не было медперсонала и дежурного инструктора по плаванию. В результате 32-летняя женщина через два дня умерла в больнице.
Учредителю и управляющей фитнес-клубом "Джамп" Анне Андриановой предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг. До суда она находится под "запретом на совершение определенных действий". Для обеспечения гражданского иска арестовали и имущество Андриановой на 11 миллионов рублей.
"По уголовному делу проведен ряд экспертиз, включая две сложные комиссионные медицинские экспертизы, допрошены многочисленные свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой", — добавила Петренко.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 14:32
Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Конкина
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Конкин
 
 
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