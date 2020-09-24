https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html

В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:15

2020-09-24T13:15

2020-09-24T17:46

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Дочь заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София погибла в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, причиной смерти стало утопление в пресной воде.Накануне гибели женщина ушла в плавательный бассейн в "Джамп-клуб", передает <u><a href="https://www.5-tv.ru/">Пятый канал</a></u>. Во втором часу ночи в среду ее доставили в Боткинскую больницу, родственникам Конкиной позвонили оттуда и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.Проводится проверка.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20200922/zhulin-1577579915.html

Nikki_5519 Это кто? Заслуги и регалии? 154

Dialint62 Это трагедия. Сочувствую очень. 153

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва, происшествия