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https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:15
2020-09-24T17:46
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Дочь заслуженного артиста России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София погибла в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, причиной смерти стало утопление в пресной воде.Накануне гибели женщина ушла в плавательный бассейн в "Джамп-клуб", передает <u><a href="https://www.5-tv.ru/">Пятый канал</a></u>. Во втором часу ночи в среду ее доставили в Боткинскую больницу, родственникам Конкиной позвонили оттуда и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.Проводится проверка.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
https://ria.ru/20200922/zhulin-1577579915.html
Это кто? Заслуги и регалии?
154
Это трагедия. Сочувствую очень.
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москва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
владимир конкин, москва, происшествия

В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

13:15 24.09.2020 (обновлено: 17:46 24.09.2020)
365658
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, причиной смерти стало утопление в пресной воде.
Накануне гибели женщина ушла в плавательный бассейн в "Джамп-клуб", передает Пятый канал. Во втором часу ночи в среду ее доставили в Боткинскую больницу, родственникам Конкиной позвонили оттуда и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.
Проводится проверка.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
Кадр из сериала Александровский сад - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 07:32Культура
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Обсудить23
Владимир КонкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это кто? Заслуги и регалии?
24 сентября, 13:40
NNikki_5519
1410010129
Это трагедия. Сочувствую очень.
24 сентября, 13:30
DDialint62
133111314
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