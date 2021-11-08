https://ria.ru/20211108/kiev-1758131770.html

В Киеве заявили об "усилении" российских войск у границы

В Киеве заявили об "усилении" российских войск у границы - РИА Новости, 08.11.2021

В Киеве заявили об "усилении" российских войск у границы

Делать выводы о возможном развитии событий со стягиванием российских войск к украинским границам преждевременно, однако Киев готов реагировать на любые... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:52

2021-11-08T20:52

2021-11-08T21:58

украина

киев

министерство обороны украины

верховная рада украины

алексей данилов

россия

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Делать выводы о возможном развитии событий со стягиванием российских войск к украинским границам преждевременно, однако Киев готов реагировать на любые сценарии, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.Седьмого ноября Никифоров говорил, что офис президента Украины не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.Пресс-секретарь президента заметил, что выводы относительно "конкретных целей России" и возможного развития событий на границе "в данный момент делать преждевременно"."Главное, что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях, и мы готовы реагировать на любые сценарии", - добавил он.Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758103467.html

https://ria.ru/20211108/liniya-1758101431.html

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украина, киев, министерство обороны украины, верховная рада украины, алексей данилов, россия