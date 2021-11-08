20:52 08.11.2021 (обновлено: 21:58 08.11.2021)
В Киеве заявили об "усилении" российских войск у границы
В Киеве готовы реагировать на "определенное усиление" российских войск у границы
КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Делать выводы о возможном развитии событий со стягиванием российских войск к украинским границам преждевременно, однако Киев готов реагировать на любые сценарии, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Седьмого ноября Никифоров говорил, что офис президента Украины не располагает информацией о скоплении войск у украинских границ.
"Относительно российских войск и информационных сообщений на эту тему. Российская Федерация уже давно держит вблизи границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров. Но разведчики заметили, что там происходят определенные изменения. Не столько количественные, сколько качественные. Происходит определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности наших партнеров. Что вылилось в публикации западных СМИ", - пояснил Никифоров в видеообращении, опубликованном пресс-службой главы государства в Telegram.
Пресс-секретарь президента заметил, что выводы относительно "конкретных целей России" и возможного развития событий на границе "в данный момент делать преждевременно".
"Главное, что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях, и мы готовы реагировать на любые сценарии", - добавил он.
Американское издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. При этом в материале также было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.
Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Ведомство предположило, что "обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.