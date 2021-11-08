https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html

"Вы все равно плохие": Зеленский придумал способ не благодарить СССР за спасение Украины

Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов - РИА Новости, 08.11.2021

"Вы все равно плохие": Зеленский придумал способ не благодарить СССР за спасение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в телеграме руководство СССР за неправильное, по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:07

2021-11-08T02:07

2021-11-08T11:17

в мире

украина

киев

ссср

владимир зеленский

великая отечественная война (1941-1945)

вадим рабинович

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал в телеграме руководство СССР за неправильное, по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.По его словам, в контрнаступлении Красной армии участвовали сотни тысяч местных жителей, которые "были плохо вооружены и не имели военной формы". Как утверждает Зеленский, этих бойцов "бросили на верную смерть", причем даже не поставив на воинский учет — якобы для того, чтобы скрыть истинные потери."Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — заключил президент Украины.Заявление главы государства вызвало неоднозначную реакцию в стране. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского за такую интерпретацию советской истории.Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас критикует советскую власть за освобождение Киева.Красная армия освободила столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.

https://ria.ru/20200131/1564117939.html

https://ria.ru/20210830/dokumenty-1747904034.html

украина

киев

ссср

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в мире, украина, киев, ссср, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), вадим рабинович