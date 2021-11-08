https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html

Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького

Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького - РИА Новости, 08.11.2021

Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького

Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:58

2021-11-08T11:58

2021-11-08T18:00

культура

москва

михайловский театр

владимир кехман

мхат имени м. горького

театр

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж билетов.В частности, он упомянул "Пушкинскую карту", сравнив показатели продаж в МХАТе и Новосибирском академическом театре оперы и балета, в котором ранее был художественным руководителем. Последний реализовал уже 20 тысяч билетов и сейчас "номер один в России по продажам <…> по "Пушкинской карте", в то время как в столичном театре они "ужасные, просто копеечные".Кехман назвал катастрофической сложившуюся до его прихода финансовую ситуацию: сотрудникам даже нечем было платить зарплату. Он пообещал, что к 2024 году в МХАТе будет миллион зрителей и миллиард внебюджетных средств.В конце октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что МХАТ имени Максима Горького возглавит Кехман. Эту должность он совмещает с работой худруком Михайловского театра. Ранее руководил МХАТом Эдуард Бояков, временным директором был Олег Михайлов. Народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина, работавшая худруком до прихода Боякова в конце 2018 года, стала президентом театра."Пушкинская карта" предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Государство начисляет на каждую по три тысячи рублей (с 1 января 2022 года сумма увеличится до пяти тысяч), владельцы могут потратить эти деньги на посещение музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий и других учреждений культуры. Их нужно израсходовать до 31 декабря каждого года.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758027879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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