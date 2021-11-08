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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького - РИА Новости, 08.11.2021
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:58
2021-11-08T18:00
культура
москва
михайловский театр
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж билетов.В частности, он упомянул "Пушкинскую карту", сравнив показатели продаж в МХАТе и Новосибирском академическом театре оперы и балета, в котором ранее был художественным руководителем. Последний реализовал уже 20 тысяч билетов и сейчас "номер один в России по продажам &lt;…&gt; по "Пушкинской карте", в то время как в столичном театре они "ужасные, просто копеечные".Кехман назвал катастрофической сложившуюся до его прихода финансовую ситуацию: сотрудникам даже нечем было платить зарплату. Он пообещал, что к 2024 году в МХАТе будет миллион зрителей и миллиард внебюджетных средств.В конце октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что МХАТ имени Максима Горького возглавит Кехман. Эту должность он совмещает с работой худруком Михайловского театра. Ранее руководил МХАТом Эдуард Бояков, временным директором был Олег Михайлов. Народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина, работавшая худруком до прихода Боякова в конце 2018 года, стала президентом театра."Пушкинская карта" предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Государство начисляет на каждую по три тысячи рублей (с 1 января 2022 года сумма увеличится до пяти тысяч), владельцы могут потратить эти деньги на посещение музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий и других учреждений культуры. Их нужно израсходовать до 31 декабря каждого года.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана &gt;&gt;
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москва, михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
11:58 08.11.2021 (обновлено: 18:00 08.11.2021)
 
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького

Новый гендиректор Кехман раскритиковал прежнее руководство из-за низких продаж билетов

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж билетов.

"Хочу отметить, что сама система продажи билетов ужасна: сайт, интерфейс — это катастрофа… Три года здесь сидела новая команда, я не понимаю, чем они занимались. Они кричат: "МХАТ — первый театр Москвы!" По чему? По хайпу? Это к деньгам не имеет никакого отношения", — обратил внимание Кехман.

В частности, он упомянул "Пушкинскую карту", сравнив показатели продаж в МХАТе и Новосибирском академическом театре оперы и балета, в котором ранее был художественным руководителем. Последний реализовал уже 20 тысяч билетов и сейчас "номер один в России по продажам <…> по "Пушкинской карте", в то время как в столичном театре они "ужасные, просто копеечные".
Кехман назвал катастрофической сложившуюся до его прихода финансовую ситуацию: сотрудникам даже нечем было платить зарплату. Он пообещал, что к 2024 году в МХАТе будет миллион зрителей и миллиард внебюджетных средств.
В конце октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что МХАТ имени Максима Горького возглавит Кехман. Эту должность он совмещает с работой худруком Михайловского театра. Ранее руководил МХАТом Эдуард Бояков, временным директором был Олег Михайлов. Народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина, работавшая худруком до прихода Боякова в конце 2018 года, стала президентом театра.
"Пушкинская карта" предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Государство начисляет на каждую по три тысячи рублей (с 1 января 2022 года сумма увеличится до пяти тысяч), владельцы могут потратить эти деньги на посещение музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий и других учреждений культуры. Их нужно израсходовать до 31 декабря каждого года.
Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>
Кехман назвал финансовую ситуацию в театре катастрофической - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 11:55Культура
Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
 
КультураМоскваМихайловский театрВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоТеатр
 
 
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