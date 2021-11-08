11:58 08.11.2021 (обновлено: 18:00 08.11.2021)
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
Новый гендиректор Кехман раскритиковал прежнее руководство из-за низких продаж билетов
© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман в интервью РИА Новости подверг критике прежнее руководство театра из-за низких продаж билетов.
"Хочу отметить, что сама система продажи билетов ужасна: сайт, интерфейс — это катастрофа… Три года здесь сидела новая команда, я не понимаю, чем они занимались. Они кричат: "МХАТ — первый театр Москвы!" По чему? По хайпу? Это к деньгам не имеет никакого отношения", — обратил внимание Кехман.
В частности, он упомянул "Пушкинскую карту", сравнив показатели продаж в МХАТе и Новосибирском академическом театре оперы и балета, в котором ранее был художественным руководителем. Последний реализовал уже 20 тысяч билетов и сейчас "номер один в России по продажам <…> по "Пушкинской карте", в то время как в столичном театре они "ужасные, просто копеечные".
Кехман назвал катастрофической сложившуюся до его прихода финансовую ситуацию: сотрудникам даже нечем было платить зарплату. Он пообещал, что к 2024 году в МХАТе будет миллион зрителей и миллиард внебюджетных средств.
В конце октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что МХАТ имени Максима Горького возглавит Кехман. Эту должность он совмещает с работой худруком Михайловского театра. Ранее руководил МХАТом Эдуард Бояков, временным директором был Олег Михайлов. Народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина, работавшая худруком до прихода Боякова в конце 2018 года, стала президентом театра.
"Пушкинская карта" предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Государство начисляет на каждую по три тысячи рублей (с 1 января 2022 года сумма увеличится до пяти тысяч), владельцы могут потратить эти деньги на посещение музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий и других учреждений культуры. Их нужно израсходовать до 31 декабря каждого года.