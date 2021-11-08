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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758027879.html
Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького - РИА Новости, 08.11.2021
Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил в интервью РИА Новости о том, что в театре сложилась катастрофическая финансовая... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:55
2021-11-08T12:03
культура
москва
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил в интервью РИА Новости о том, что в театре сложилась катастрофическая финансовая ситуация, отметив, что на момент его прихода во МХАТ 28 октября, сотрудникам было нечем платить заработную плату."Финансовая ситуация (во МХАТе) катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты... Со стороны руководства театра не было сделано ничего. Это абсолютно безответственное поведение, что (экс-худрука Эдуарда) Боякова, что (врио директора театра Олега) Михайлова. К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены. Когда я пришел 28 октября в театр, сотрудникам было нечем платить зарплату - на счету МХАТа было всего лишь два миллиона рублей", - рассказал Кехман в интервью РИА Новости.Новый худрук МХАТа также отметил, что 17 ноября представит доклад о сложившейся в театре ситуации министру культуры Ольге Любимовой.Ранее 27 октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана &gt;&gt;
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москва, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
11:55 08.11.2021 (обновлено: 12:03 08.11.2021)
 
Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького

Кехман назвал финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького катастрофической

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил в интервью РИА Новости о том, что в театре сложилась катастрофическая финансовая ситуация, отметив, что на момент его прихода во МХАТ 28 октября, сотрудникам было нечем платить заработную плату.
"Финансовая ситуация (во МХАТе) катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты... Со стороны руководства театра не было сделано ничего. Это абсолютно безответственное поведение, что (экс-худрука Эдуарда) Боякова, что (врио директора театра Олега) Михайлова. К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены. Когда я пришел 28 октября в театр, сотрудникам было нечем платить зарплату - на счету МХАТа было всего лишь два миллиона рублей", - рассказал Кехман в интервью РИА Новости.
Новый худрук МХАТа также отметил, что 17 ноября представит доклад о сложившейся в театре ситуации министру культуры Ольге Любимовой.
Ранее 27 октября в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. М. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.
Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:05
Биография Владимира Кехмана
 
КультураМоскваВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоТеатр
 
 
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