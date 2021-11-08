https://ria.ru/20211108/karabakh-1758093863.html

СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана

СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 08.11.2021

СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана

Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в результате обстрела с... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:53

2021-11-08T16:53

2021-11-08T16:53

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в результате обстрела с азербайджанской стороны.Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств случившегося сотрудники СНБ, полиции и Следственного комитета проводят на месте оперативные и процессуальные мероприятия.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика