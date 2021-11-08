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СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана
СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 08.11.2021
СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана
Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в результате обстрела с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:53
2021-11-08T16:53
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в результате обстрела с азербайджанской стороны.Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств случившегося сотрудники СНБ, полиции и Следственного комитета проводят на месте оперативные и процессуальные мероприятия.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
армения
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
16:53 08.11.2021
 
СНБ Карабаха: мирный житель погиб после обстрела со стороны Азербайджана

СНБ Карабаха заявила о гибели мирного жителя у Шуши после обстрела со стороны Азербайджана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник о гибели мирного жителя в результате обстрела с азербайджанской стороны.
"Сегодня в Службу национальной безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) поступила информация о том, что примерно в 15.00 (14.00 мск) на перекрестке близ города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, выполнявших работы по прокладке водопроводных труб. Четверо гражданских лиц были доставлены в больницу Степанакерта, один из них скончался, троим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице СНБ в Facebook.
Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств случившегося сотрудники СНБ, полиции и Следственного комитета проводят на месте оперативные и процессуальные мероприятия.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская Республика
 
 
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