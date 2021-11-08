ФСИ проинвестировал девять инновационных проектов в Ивановской области
ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. Фонд содействия инновациям (ФСИ) при поддержке центра "Мой бизнес" выделил гранты на более 100 миллионов рублей компаниям Ивановской области на развитие инновационных разработок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"В текущем году получателями грантов по программе "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям стали два предприятия Ивановской области. Еще две компании получили гранты в рамках программы "Развитие". Одно предприятие стало обладателем гранта в 20 миллионов рублей в рамках направления "Развитие НТИ". По программам "Старт-2" и "Старт-3" грантовую поддержку получили четыре предприятия", – сказал собеседник агентства.
Компаний, развивающих инновационные научно-технологические разработки в Ивановской области, также действуют региональные программы. В июне текущего года центру "Мой бизнес" присвоили статус регионального оператора Фонда "Сколково". Это упростит для компаний области получение статуса резидента инновационного центра и получение ряда налоговых льгот. На сегодняшний день статус резидента Фонда "Сколково" присвоен трем предприятиям Ивановской области, в том числе в текущем году резидентом стала ещё одна компания.
По словам собеседника агентства, эти меры способствовали улучшению позиций Ивановской области в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию за 2020 год. Рейтинг подготовило агентство "РИА Рейтинг". Так, по итогам 2020 года Ивановская область поднялась в рейтинге на шесть пунктов и является одним из регионов-лидеров роста. Сегодня Ивановская область занимает 59 строчку.