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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211108/investitsii-1758056087.html
ФСИ проинвестировал девять инновационных проектов в Ивановской области
ФСИ проинвестировал девять инновационных проектов в Ивановской области - РИА Новости, 08.11.2021
ФСИ проинвестировал девять инновационных проектов в Ивановской области
Фонд содействия инновациям (ФСИ) при поддержке центра "Мой бизнес" выделил гранты на более 100 миллионов рублей компаниям Ивановской области на развитие... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:56
2021-11-08T13:56
ивановская область
фонд "сколково"
иваново
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ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. Фонд содействия инновациям (ФСИ) при поддержке центра "Мой бизнес" выделил гранты на более 100 миллионов рублей компаниям Ивановской области на развитие инновационных разработок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."В текущем году получателями грантов по программе "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям стали два предприятия Ивановской области. Еще две компании получили гранты в рамках программы "Развитие". Одно предприятие стало обладателем гранта в 20 миллионов рублей в рамках направления "Развитие НТИ". По программам "Старт-2" и "Старт-3" грантовую поддержку получили четыре предприятия", – сказал собеседник агентства.Компаний, развивающих инновационные научно-технологические разработки в Ивановской области, также действуют региональные программы. В июне текущего года центру "Мой бизнес" присвоили статус регионального оператора Фонда "Сколково". Это упростит для компаний области получение статуса резидента инновационного центра и получение ряда налоговых льгот. На сегодняшний день статус резидента Фонда "Сколково" присвоен трем предприятиям Ивановской области, в том числе в текущем году резидентом стала ещё одна компания.По словам собеседника агентства, эти меры способствовали улучшению позиций Ивановской области в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию за 2020 год. Рейтинг подготовило агентство "РИА Рейтинг". Так, по итогам 2020 года Ивановская область поднялась в рейтинге на шесть пунктов и является одним из регионов-лидеров роста. Сегодня Ивановская область занимает 59 строчку.
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фонд "сколково", иваново
13:56 08.11.2021
 

ФСИ проинвестировал девять инновационных проектов в Ивановской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 8 ноя – РИА Новости. Фонд содействия инновациям (ФСИ) при поддержке центра "Мой бизнес" выделил гранты на более 100 миллионов рублей компаниям Ивановской области на развитие инновационных разработок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"В текущем году получателями грантов по программе "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям стали два предприятия Ивановской области. Еще две компании получили гранты в рамках программы "Развитие". Одно предприятие стало обладателем гранта в 20 миллионов рублей в рамках направления "Развитие НТИ". По программам "Старт-2" и "Старт-3" грантовую поддержку получили четыре предприятия", – сказал собеседник агентства.
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Компаний, развивающих инновационные научно-технологические разработки в Ивановской области, также действуют региональные программы. В июне текущего года центру "Мой бизнес" присвоили статус регионального оператора Фонда "Сколково". Это упростит для компаний области получение статуса резидента инновационного центра и получение ряда налоговых льгот. На сегодняшний день статус резидента Фонда "Сколково" присвоен трем предприятиям Ивановской области, в том числе в текущем году резидентом стала ещё одна компания.
По словам собеседника агентства, эти меры способствовали улучшению позиций Ивановской области в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию за 2020 год. Рейтинг подготовило агентство "РИА Рейтинг". Так, по итогам 2020 года Ивановская область поднялась в рейтинге на шесть пунктов и является одним из регионов-лидеров роста. Сегодня Ивановская область занимает 59 строчку.
 
Ивановская областьФонд "Сколково"Иваново
 
 
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