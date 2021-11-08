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Туризм
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В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения - РИА Новости, 08.11.2021
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения
Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:34
2021-11-08T17:36
туризм
греция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
кафе
рестораны
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает АТОР.Для посещения кафе и ресторанов даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты, больницы, зоопарки, лунапарки, ботанические сады, салоны красоты. Подтвердить свой ковидный статус придется и при обращении к врачу, и чтобы погулять на детской площадке под открытым небом.Без теста и сертификата можно посещать продуктовые и зоомагазины, супермаркеты, пекарни, мясные лавки, аптеки, заправки, прачечные и фермерские рынки.Музеи, археологические места, а также кинозалы, концертные площадки и тренажерные залы могут сами выбирать форму работы — допускать только привитых или в том числе тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.Только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании можно посещать ночные клубы, бары, музыкальные заведения, кафе и детские игровые комнаты в зданиях.Ношение маски обязательно в любых закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей.Экспресс-тест за пять евро можно купить в аптеке, в лаборатории его стоимость в два раза дороже. Его готовность — около 30 минут. Результат приходит на электронную почту и остается действительным 48 часов. ПЦР-тест готовится около суток, а действует 72 часа.Дети в возрасте от четырех до 17 лет имеют право предоставлять справку о самостоятельном тестировании (self-test) вместо ПЦР- или экспресс-анализа. Взрослые могут сделать его только в лаборатории.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, кафе, рестораны
12:34 08.11.2021 (обновлено: 17:36 08.11.2021)
 
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения

Власти Греции увеличили список мест, куда пустят только вакцинированных посетителей

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает АТОР.
Для посещения кафе и ресторанов даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты, больницы, зоопарки, лунапарки, ботанические сады, салоны красоты. Подтвердить свой ковидный статус придется и при обращении к врачу, и чтобы погулять на детской площадке под открытым небом.
Без теста и сертификата можно посещать продуктовые и зоомагазины, супермаркеты, пекарни, мясные лавки, аптеки, заправки, прачечные и фермерские рынки.
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Только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании можно посещать ночные клубы, бары, музыкальные заведения, кафе и детские игровые комнаты в зданиях.
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Ношение маски обязательно в любых закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей.
Экспресс-тест за пять евро можно купить в аптеке, в лаборатории его стоимость в два раза дороже. Его готовность — около 30 минут. Результат приходит на электронную почту и остается действительным 48 часов. ПЦР-тест готовится около суток, а действует 72 часа.
Дети в возрасте от четырех до 17 лет имеют право предоставлять справку о самостоятельном тестировании (self-test) вместо ПЦР- или экспресс-анализа. Взрослые могут сделать его только в лаборатории.
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