https://ria.ru/20211108/gretsiya-1758031732.html
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения - РИА Новости, 08.11.2021
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения
Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:34
2021-11-08T12:34
2021-11-08T17:36
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает АТОР.Для посещения кафе и ресторанов даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты, больницы, зоопарки, лунапарки, ботанические сады, салоны красоты. Подтвердить свой ковидный статус придется и при обращении к врачу, и чтобы погулять на детской площадке под открытым небом.Без теста и сертификата можно посещать продуктовые и зоомагазины, супермаркеты, пекарни, мясные лавки, аптеки, заправки, прачечные и фермерские рынки.Музеи, археологические места, а также кинозалы, концертные площадки и тренажерные залы могут сами выбирать форму работы — допускать только привитых или в том числе тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.Только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании можно посещать ночные клубы, бары, музыкальные заведения, кафе и детские игровые комнаты в зданиях.Ношение маски обязательно в любых закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей.Экспресс-тест за пять евро можно купить в аптеке, в лаборатории его стоимость в два раза дороже. Его готовность — около 30 минут. Результат приходит на электронную почту и остается действительным 48 часов. ПЦР-тест готовится около суток, а действует 72 часа.Дети в возрасте от четырех до 17 лет имеют право предоставлять справку о самостоятельном тестировании (self-test) вместо ПЦР- или экспресс-анализа. Взрослые могут сделать его только в лаборатории.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
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греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, кафе, рестораны
12:34 08.11.2021 (обновлено: 17:36 08.11.2021)
В Греции начали действовать новые коронавирусные ограничения
Власти Греции увеличили список мест, куда пустят только вакцинированных посетителей
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Власти Греции установили новые ковидные правила, которые будут действовать до 22 ноября, сообщает
АТОР.
Для посещения кафе и ресторанов даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты, больницы, зоопарки, лунапарки, ботанические сады, салоны красоты. Подтвердить свой ковидный статус придется и при обращении к врачу, и чтобы погулять на детской площадке под открытым небом.
Без теста и сертификата можно посещать продуктовые и зоомагазины, супермаркеты, пекарни, мясные лавки, аптеки, заправки, прачечные и фермерские рынки.
Музеи, археологические места, а также кинозалы, концертные площадки и тренажерные залы могут сами выбирать форму работы — допускать только привитых или в том числе тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.
Только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании можно посещать ночные клубы, бары, музыкальные заведения, кафе и детские игровые комнаты в зданиях.
Ношение маски обязательно в любых закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей.
Экспресс-тест за пять евро можно купить в аптеке, в лаборатории его стоимость в два раза дороже. Его готовность — около 30 минут. Результат приходит на электронную почту и остается действительным 48 часов. ПЦР-тест готовится около суток, а действует 72 часа.
Дети в возрасте от четырех до 17 лет имеют право предоставлять справку о самостоятельном тестировании (self-test) вместо ПЦР- или экспресс-анализа. Взрослые могут сделать его только в лаборатории.