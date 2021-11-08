10:34 08.11.2021 (обновлено: 11:15 08.11.2021)
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 8%, до 960 долларов за тысячу кубометров
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе открыли торги ростом на восемь процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) в первые минуты торгов дорожали до 960 долларов за тысячу кубометров — на восемь процентов по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (880 долларов). К 10:18 мск котировки несколько сбавили темп: до 951 доллара (семь процентов).
На ситуацию на рынке оказывает влияние то, что к сегодняшнему дню "Газпром" планировал завершить закачку газа в российские подземные хранилища и приступить к наращиванию запасов к Европе. Тем не менее, как следует из данных оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал — Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, хотя реверс и снизился. В "Газпроме" заявляли, что из-за объявленных в России нерабочих дней закачка в ПХГ будет продолжаться до 8 ноября.
Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива. И если предстоящая зима окажется суровой, то есть риск нового скачка цен.