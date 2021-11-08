https://ria.ru/20211108/gaz-1758011091.html

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 08.11.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла до 960 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе открыли торги ростом на восемь процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:34

2021-11-08T10:34

2021-11-08T11:15

экономика

природный газ

европа

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе открыли торги ростом на восемь процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) в первые минуты торгов дорожали до 960 долларов за тысячу кубометров — на восемь процентов по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (880 долларов). К 10:18 мск котировки несколько сбавили темп: до 951 доллара (семь процентов).На ситуацию на рынке оказывает влияние то, что к сегодняшнему дню "Газпром" планировал завершить закачку газа в российские подземные хранилища и приступить к наращиванию запасов к Европе. Тем не менее, как следует из данных оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал — Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, хотя реверс и снизился. В "Газпроме" заявляли, что из-за объявленных в России нерабочих дней закачка в ПХГ будет продолжаться до 8 ноября.Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива. И если предстоящая зима окажется суровой, то есть риск нового скачка цен.

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

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Путин: "Россия всегда являлась надежным поставщиком газа своим потребителям" Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-11-08T10:34 true PT0M17S

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экономика, природный газ, европа