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Омская область
https://ria.ru/20211108/dostoevskiy-1758066115.html
В Омской области стартовала "Неделя Достоевского"
В Омской области стартовала "Неделя Достоевского" - РИА Новости, 08.11.2021
В Омской области стартовала "Неделя Достоевского"
Мероприятия "Недели Достоевского", посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя, стартовали в понедельник в Омске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:41
2021-11-08T14:41
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ОМСК, 8 ноя – РИА Новости. Мероприятия "Недели Достоевского", посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя, стартовали в понедельник в Омске, сообщил РИА Новости министр культуры Омской области Юрий Трофимов.На текущей неделе центральным культурным событием в России станет 200-летие Федора Михайловича Достоевского. Юбилейная дата приходится на 11 ноября. В учреждениях культуры Омской области уже с 8 ноября стартует "Неделя Достоевского", в рамках которой состоятся презентации, экскурсии, тематические мероприятия, откроются выставки, пройдет театральный фестиваль."Мы хотели, чтобы юбилей Федора Достоевского для омичей запомнился не одной датой – 11 ноября. Разнообразные мероприятия в Омске проходили в течение года. Мы провели фестиваль "Золотая маска", посвященный писателю, издали ряд книг, в Омске появился огромный граффити-портрет Достоевского, не так давно открыли памятный знак на месте каторжного острога, где в ссылке находился писатель", - рассказал министр."Неделя Достоевского" в Омске начнется с открытия в понедельник в Доме художника межрегиональной художественной выставки "Достоевский в произведениях изобразительного искусства". С 10 по 15 ноября 2021 года на сцене драматического театра "Галерка" будет проходить I Международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск". Зрители увидят постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Кемерово и Омска."Выбор мероприятий большой – можно посетить сразу несколько выставок, спектакли, посвященные Достоевскому. Побывать на лекции или на тематической экскурсии. Или же в день рождения писателя прийти к одному из памятников и возложить цветы. 200-летие Федора Достоевского для Омска, действительно, значимое событие, как и для всей России в целом, – отметил Трофимов.В рамках "Недели…" в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с 11 по 14 ноября пройдет II Международная научная конференция "Достоевский в смене эпох и поколений". 11 ноября состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Достоевскому на улице Спартаковской. В Литературном музее им. Ф.М. Достоевского откроется выставка произведений искусства, переданных Министерством культуры РФ Омской области "Вдохновленные Достоевским". Вход на эти и другие мероприятия будет осуществляться согласно действующим в регионе ограничениям по коронавирусу.
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общество, чита, омск, омская область, федор достоевский, новости культуры, россия, культура
14:41 08.11.2021
 
В Омской области стартовала "Неделя Достоевского"

В Омской области стартовала "Неделя Достоевского" к 200-летию писателя

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский писатель Федор Достоевский
Русский писатель Федор Достоевский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Читать ria.ru в
ОМСК, 8 ноя – РИА Новости. Мероприятия "Недели Достоевского", посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя, стартовали в понедельник в Омске, сообщил РИА Новости министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
На текущей неделе центральным культурным событием в России станет 200-летие Федора Михайловича Достоевского. Юбилейная дата приходится на 11 ноября. В учреждениях культуры Омской области уже с 8 ноября стартует "Неделя Достоевского", в рамках которой состоятся презентации, экскурсии, тематические мероприятия, откроются выставки, пройдет театральный фестиваль.
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"Мы хотели, чтобы юбилей Федора Достоевского для омичей запомнился не одной датой – 11 ноября. Разнообразные мероприятия в Омске проходили в течение года. Мы провели фестиваль "Золотая маска", посвященный писателю, издали ряд книг, в Омске появился огромный граффити-портрет Достоевского, не так давно открыли памятный знак на месте каторжного острога, где в ссылке находился писатель", - рассказал министр.
"Неделя Достоевского" в Омске начнется с открытия в понедельник в Доме художника межрегиональной художественной выставки "Достоевский в произведениях изобразительного искусства". С 10 по 15 ноября 2021 года на сцене драматического театра "Галерка" будет проходить I Международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск". Зрители увидят постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Кемерово и Омска.
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"Выбор мероприятий большой – можно посетить сразу несколько выставок, спектакли, посвященные Достоевскому. Побывать на лекции или на тематической экскурсии. Или же в день рождения писателя прийти к одному из памятников и возложить цветы. 200-летие Федора Достоевского для Омска, действительно, значимое событие, как и для всей России в целом, – отметил Трофимов.
В рамках "Недели…" в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с 11 по 14 ноября пройдет II Международная научная конференция "Достоевский в смене эпох и поколений". 11 ноября состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Достоевскому на улице Спартаковской. В Литературном музее им. Ф.М. Достоевского откроется выставка произведений искусства, переданных Министерством культуры РФ Омской области "Вдохновленные Достоевским". Вход на эти и другие мероприятия будет осуществляться согласно действующим в регионе ограничениям по коронавирусу.
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