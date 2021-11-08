В Омской области стартовала "Неделя Достоевского"
В Омской области стартовала "Неделя Достоевского" к 200-летию писателя
ОМСК, 8 ноя – РИА Новости. Мероприятия "Недели Достоевского", посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя, стартовали в понедельник в Омске, сообщил РИА Новости министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
На текущей неделе центральным культурным событием в России станет 200-летие Федора Михайловича Достоевского. Юбилейная дата приходится на 11 ноября. В учреждениях культуры Омской области уже с 8 ноября стартует "Неделя Достоевского", в рамках которой состоятся презентации, экскурсии, тематические мероприятия, откроются выставки, пройдет театральный фестиваль.
"Мы хотели, чтобы юбилей Федора Достоевского для омичей запомнился не одной датой – 11 ноября. Разнообразные мероприятия в Омске проходили в течение года. Мы провели фестиваль "Золотая маска", посвященный писателю, издали ряд книг, в Омске появился огромный граффити-портрет Достоевского, не так давно открыли памятный знак на месте каторжного острога, где в ссылке находился писатель", - рассказал министр.
"Неделя Достоевского" в Омске начнется с открытия в понедельник в Доме художника межрегиональной художественной выставки "Достоевский в произведениях изобразительного искусства". С 10 по 15 ноября 2021 года на сцене драматического театра "Галерка" будет проходить I Международный театральный фестиваль "Достоевский. Омск". Зрители увидят постановки театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Кемерово и Омска.
"Выбор мероприятий большой – можно посетить сразу несколько выставок, спектакли, посвященные Достоевскому. Побывать на лекции или на тематической экскурсии. Или же в день рождения писателя прийти к одному из памятников и возложить цветы. 200-летие Федора Достоевского для Омска, действительно, значимое событие, как и для всей России в целом, – отметил Трофимов.
В рамках "Недели…" в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с 11 по 14 ноября пройдет II Международная научная конференция "Достоевский в смене эпох и поколений". 11 ноября состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Достоевскому на улице Спартаковской. В Литературном музее им. Ф.М. Достоевского откроется выставка произведений искусства, переданных Министерством культуры РФ Омской области "Вдохновленные Достоевским". Вход на эти и другие мероприятия будет осуществляться согласно действующим в регионе ограничениям по коронавирусу.