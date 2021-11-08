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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211108/chekhova-1758107457.html
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа - РИА Новости, 08.11.2021
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа
Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:40
2021-11-08T18:40
шоубиз
шоу-бизнес
лолита милявская
анфиса чехова
знаменитости
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов.Чехова призналась, что зависела от еды и мнения окружающих. Она относилась к себе с любовью, но не была уверена в своей привлекательности. Даже под отретушированными фотографиями, по словам звезды, подписчики призывали ее похудеть.Ранее Лолита Милявская раскрыла подробности своего похудения. Ее секрет – в помощи грамотного эндокринолога.
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шоу-бизнес, лолита милявская, анфиса чехова, знаменитости
18:40 08.11.2021
 
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа

Анфиса Чехова показала свои фото с весом почти 100 кг без фотошопа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСкачки. Гран-При Радио Монте-Карло
Скачки. Гран-При Радио Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов.

"Я скрывала от вас себя – я не снималась в телепрограммах, не выходила в свет. Все фотографии, которые я выкладывала, я фотошопила в два раза. Я скрывала правду, которую не могла принять сама", – сказала телеведущая.

© @achekhova/InstagramСкрин-сториз Анфисы Чеховой от 8 ноября 2021
Скрин-сториз Анфисы Чеховой от 8 ноября 2021
© @achekhova/Instagram
Чехова призналась, что зависела от еды и мнения окружающих. Она относилась к себе с любовью, но не была уверена в своей привлекательности. Даже под отретушированными фотографиями, по словам звезды, подписчики призывали ее похудеть.
© @achekhova/InstagramСкрин-сториз Анфисы Чеховой от 8 ноября 2021
Скрин-сториз Анфисы Чеховой от 8 ноября 2021
© @achekhova/Instagram
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