https://ria.ru/20211108/chekhova-1758107457.html

Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа

Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа - РИА Новости, 08.11.2021

Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа

Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:40

2021-11-08T18:40

2021-11-08T18:40

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лолита милявская

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов.Чехова призналась, что зависела от еды и мнения окружающих. Она относилась к себе с любовью, но не была уверена в своей привлекательности. Даже под отретушированными фотографиями, по словам звезды, подписчики призывали ее похудеть.Ранее Лолита Милявская раскрыла подробности своего похудения. Ее секрет – в помощи грамотного эндокринолога.

https://ria.ru/20201201/pokhudenie-1587171732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, лолита милявская, анфиса чехова, знаменитости