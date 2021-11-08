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Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа - РИА Новости, 08.11.2021
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа
Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:40
2021-11-08T18:40
2021-11-08T18:40
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лолита милявская
анфиса чехова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анфиса Чехова в Instagram призналась, что в 2014-2016 годах уменьшала свою фигуру в фотошопе в два раза, поскольку весила около 100 килограммов.Чехова призналась, что зависела от еды и мнения окружающих. Она относилась к себе с любовью, но не была уверена в своей привлекательности. Даже под отретушированными фотографиями, по словам звезды, подписчики призывали ее похудеть.Ранее Лолита Милявская раскрыла подробности своего похудения. Ее секрет – в помощи грамотного эндокринолога.
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шоу-бизнес, лолита милявская, анфиса чехова, знаменитости
Анфиса Чехова показала свои фото в большом весе без фотошопа
Анфиса Чехова показала свои фото с весом почти 100 кг без фотошопа