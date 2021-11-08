https://ria.ru/20211108/buzova-1758029703.html

Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля

Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля - РИА Новости, 08.11.2021

Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля

Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что написал Ольге Бузовой, которая была занята в поставке "Чудесный грузин",... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:03

2021-11-08T12:03

2021-11-08T13:21

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что написал Ольге Бузовой, которая была занята в поставке "Чудесный грузин", СМС-сообщение, чтобы артистка не обижалась из-за отмены спектакля.Ранее на официальном сайте театра появилось сообщение о том, что театр отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял Кехман."Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с "Чудесным грузином". 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", - рассказал Кехман в интервью РИА Новости.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже тогдашняя пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>

https://ria.ru/20210917/buzova-1750566333.html

https://ria.ru/20211102/urgant-1757382789.html

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Кехман об отмене спектакля с участием Бузовой: "Ничего личного, только бизнес" Новый гендиректор МХАТ Горького Кехман рассказал РИА Новости, почему был снят с показа спектакль с Бузовой "Чудесный грузин". "Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", - добавил он. 2021-11-08T12:03 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, культура