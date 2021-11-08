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Шоубиз
https://ria.ru/20211108/buzova-1758029703.html
Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля - РИА Новости, 08.11.2021
Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что написал Ольге Бузовой, которая была занята в поставке "Чудесный грузин",... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:03
2021-11-08T13:21
шоубиз
общество
ольга бузова
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что написал Ольге Бузовой, которая была занята в поставке "Чудесный грузин", СМС-сообщение, чтобы артистка не обижалась из-за отмены спектакля.Ранее на официальном сайте театра появилось сообщение о том, что театр отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял Кехман."Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с "Чудесным грузином". 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", - рассказал Кехман в интервью РИА Новости.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже тогдашняя пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана &gt;&gt;
https://ria.ru/20210917/buzova-1750566333.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кехман об отмене спектакля с участием Бузовой: "Ничего личного, только бизнес"
Новый гендиректор МХАТ Горького Кехман рассказал РИА Новости, почему был снят с показа спектакль с Бузовой "Чудесный грузин". "Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", - добавил он.
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общество, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, культура
12:03 08.11.2021 (обновлено: 13:21 08.11.2021)
 
Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля

Гендиректор МХАТ Кехман попросил Бузову не обижаться из-за отмены "Чудесного грузина"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман рассказал, что написал Ольге Бузовой, которая была занята в поставке "Чудесный грузин", СМС-сообщение, чтобы артистка не обижалась из-за отмены спектакля.
Ранее на официальном сайте театра появилось сообщение о том, что театр отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял Кехман.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 16:44Шоубиз
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы
"Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с "Чудесным грузином". 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", - рассказал Кехман в интервью РИА Новости.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Участие в постановке Бузовой вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актёров, в частности Сергея Безрукова, так и политических партий. Позже тогдашняя пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что сентябре Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин", однако запланированные на 17 и 18 сентября спектакли из-за думских выборов были перенесены на неопределенный срок.
Читайте полный текст интервью Владимира Кехмана >>
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 14:50Шоубиз
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр
 
ШоубизОбществоОльга БузоваВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культурыКультура
 
 
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