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Советский плакат сломал голову американцам
Надпись на советском плакате ввела иностранцев в ступор - РИА Новости, 07.11.2021
Советский плакат сломал голову американцам
Пользователей Twitter заинтересовал советский плакат, надпись на котором призывала туристов "посетить СССР зимой". Некоторые из них испугались холодов, в то... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T17:11
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2021-11-07T23:07
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователей Twitter заинтересовал советский плакат, надпись на котором призывала туристов "посетить СССР зимой". Некоторые из них испугались холодов, в то время как другие, напротив, вдохновились идеей организовать такую поездку в современную Россию.Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященных визуальному искусству в СССР."Замерзнем до смерти", — забеспокоился один из подписчиков."Этот совет кажется не очень хорошим", — в шутку отметил другой."Нет, лучше этого не делать", — поддержали в комментариях.Среди пользователей нашлись и те, кто вспомнил о своих поездках."Справедливости ради, Россия зимой — это восторг. Особенно Сибирь", — рассказал один из них."Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве", — признался другой."Я бы приехал, если б мог!" — посетовали в комментариях.Некоторые подписчики аккаунта также в шутку разместили изображения Наполеона Бонапарта, который якобы "слишком серьезно воспринимал подобные приглашения"."Надо думать, Наполеон бы вежливо отказался (от зимней поездки. — Прим. ред.)", — сыронизировал читатель, вспомнив о неудачах французской армии, которые военачальник списывал на наступление холодов.Помимо прочего, комментаторы признались в симпатиях к стилистике советских плакатов.
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в мире, история, искусство, соцсети, twitter, ссср, наполеон бонапарт, россия, туристы, туризм
17:11 07.11.2021 (обновлено: 23:07 07.11.2021)
Надпись на советском плакате ввела иностранцев в ступор
Иностранных пользователей Twitter смутил плакат с призывом посетить СССР зимой
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Пользователей Twitter
заинтересовал советский плакат, надпись на котором призывала туристов "посетить СССР
зимой". Некоторые из них испугались холодов, в то время как другие, напротив, вдохновились идеей организовать такую поездку в современную Россию
.
Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященных визуальному искусству в СССР.
"Замерзнем до смерти", — забеспокоился один из подписчиков.
"Этот совет кажется не очень хорошим", — в шутку отметил другой.
"Нет, лучше этого не делать", — поддержали в комментариях.
Среди пользователей нашлись и те, кто вспомнил о своих поездках.
"Справедливости ради, Россия зимой — это восторг. Особенно Сибирь", — рассказал один из них.
"Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве", — признался другой.
"Я бы приехал, если б мог!" — посетовали в комментариях.
Некоторые подписчики аккаунта также в шутку разместили изображения Наполеона Бонапарта
, который якобы "слишком серьезно воспринимал подобные приглашения".
"Надо думать, Наполеон бы вежливо отказался (от зимней поездки. — Прим. ред.)", — сыронизировал читатель, вспомнив о неудачах французской армии, которые военачальник списывал на наступление холодов.
Помимо прочего, комментаторы признались в симпатиях к стилистике советских плакатов.