https://ria.ru/20211107/zimoy-1757958920.html

Советский плакат сломал голову американцам

Надпись на советском плакате ввела иностранцев в ступор - РИА Новости, 07.11.2021

Советский плакат сломал голову американцам

Пользователей Twitter заинтересовал советский плакат, надпись на котором призывала туристов "посетить СССР зимой". Некоторые из них испугались холодов, в то... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:11

2021-11-07T17:11

2021-11-07T23:07

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователей Twitter заинтересовал советский плакат, надпись на котором призывала туристов "посетить СССР зимой". Некоторые из них испугались холодов, в то время как другие, напротив, вдохновились идеей организовать такую поездку в современную Россию.Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященных визуальному искусству в СССР."Замерзнем до смерти", — забеспокоился один из подписчиков."Этот совет кажется не очень хорошим", — в шутку отметил другой."Нет, лучше этого не делать", — поддержали в комментариях.Среди пользователей нашлись и те, кто вспомнил о своих поездках."Справедливости ради, Россия зимой — это восторг. Особенно Сибирь", — рассказал один из них."Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве", — признался другой."Я бы приехал, если б мог!" — посетовали в комментариях.Некоторые подписчики аккаунта также в шутку разместили изображения Наполеона Бонапарта, который якобы "слишком серьезно воспринимал подобные приглашения"."Надо думать, Наполеон бы вежливо отказался (от зимней поездки. — Прим. ред.)", — сыронизировал читатель, вспомнив о неудачах французской армии, которые военачальник списывал на наступление холодов.Помимо прочего, комментаторы признались в симпатиях к стилистике советских плакатов.

https://ria.ru/20211106/sanatorii-1757262779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568672447.html

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в мире, история, искусство, соцсети, twitter, ссср, наполеон бонапарт, россия, туристы, туризм