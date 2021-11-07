https://ria.ru/20211107/zhirinovskiy-1757961625.html

Жириновский назвал все революции отвратительными

Жириновский назвал все революции отвратительными - РИА Новости, 07.11.2021

Жириновский назвал все революции отвратительными

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, назвал все революции отвратительными, а также... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:45

2021-11-07T17:45

2021-11-07T17:45

политика

владимир жириновский

справедливая россия

кпрф

лдпр

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, назвал все революции отвратительными, а также затронул тему вакцинации.Кроме того, лидер партии отметил, что до событий 1917 года Россия была в числе мировых лидеров в экономическом плане, а в наши дни только стремится к этому.Жириновский затронул и проблему вакцинации и выразил сожаление, что еще не 100% студентов Института мировых цивилизаций (учрежден лидером ЛДПР) сделали прививки от коронавируса."Царь запретил бы КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей" в связи с их позицией по вакцинации", - добавил политик.

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2021

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политика, владимир жириновский, справедливая россия, кпрф, лдпр, россия