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Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто - РИА Новости, 07.11.2021

Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T21:41

2021-11-07T21:41

2021-11-07T22:09

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АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Ранее пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС) сообщила, что вечером в воскресенье в Актау произошел взрыв в здании кафе, в результате которого двухэтажное строение было полностью разрушено. Информация о пострадавших в ДЧС не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. Пресс-служба областной администрации сообщила, что в больницы после взрыва никто не обращался."Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва (в 21.20 местного времени, 19.20 мск - ред.) в кафе никого не было, оно не работало", - сказал представитель МЧС.Начальник управления по ЧС города Актау Жандос Кенжебаев сообщил журналистам, что в настоящее время около 60 сотрудников спасательных служб ведут расчистку завалов обрушившегося здания. В работах задействован один кинологический расчет."В настоящее время… проводятся работы по расчистке частично обрушенного здания. В скорую помощь никто еще не обращался", - сказал он, добавив, что в разрушенном здании, помимо кафе, работала станция техобслуживания автомашин, а также швейная мастерская.

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Момент взрыва в кафе в Актау Момент взрыва в кафе в казахстанском Актау. Здание полностью разрушено. 2021-11-07T21:41 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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