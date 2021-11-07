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Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто
Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто - РИА Новости, 07.11.2021
Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто
Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T21:41
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АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Ранее пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС) сообщила, что вечером в воскресенье в Актау произошел взрыв в здании кафе, в результате которого двухэтажное строение было полностью разрушено. Информация о пострадавших в ДЧС не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. Пресс-служба областной администрации сообщила, что в больницы после взрыва никто не обращался."Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва (в 21.20 местного времени, 19.20 мск - ред.) в кафе никого не было, оно не работало", - сказал представитель МЧС.Начальник управления по ЧС города Актау Жандос Кенжебаев сообщил журналистам, что в настоящее время около 60 сотрудников спасательных служб ведут расчистку завалов обрушившегося здания. В работах задействован один кинологический расчет."В настоящее время… проводятся работы по расчистке частично обрушенного здания. В скорую помощь никто еще не обращался", - сказал он, добавив, что в разрушенном здании, помимо кафе, работала станция техобслуживания автомашин, а также швейная мастерская.
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Момент взрыва в кафе в Актау
Момент взрыва в кафе в казахстанском Актау. Здание полностью разрушено.
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в мире, казахстан, актау, видео
Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто
АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
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21:41 07.11.2021 (обновлено: 22:09 07.11.2021)
 
Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

Кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

© Фото : ДЧС Мангистауской области РКНа месте взрыва в кафе в Актау, Казахстан
На месте взрыва в кафе в Актау, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : ДЧС Мангистауской области РК
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АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил РИА Новости официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Ранее пресс-служба областного департамента по ЧС (ДЧС) сообщила, что вечером в воскресенье в Актау произошел взрыв в здании кафе, в результате которого двухэтажное строение было полностью разрушено. Информация о пострадавших в ДЧС не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. Пресс-служба областной администрации сообщила, что в больницы после взрыва никто не обращался.
"Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва (в 21.20 местного времени, 19.20 мск - ред.) в кафе никого не было, оно не работало", - сказал представитель МЧС.
Начальник управления по ЧС города Актау Жандос Кенжебаев сообщил журналистам, что в настоящее время около 60 сотрудников спасательных служб ведут расчистку завалов обрушившегося здания. В работах задействован один кинологический расчет.
"В настоящее время… проводятся работы по расчистке частично обрушенного здания. В скорую помощь никто еще не обращался", - сказал он, добавив, что в разрушенном здании, помимо кафе, работала станция техобслуживания автомашин, а также швейная мастерская.
 
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