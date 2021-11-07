https://ria.ru/20211107/vrach-1757927024.html

Врач рассказал, на каком расстоянии монитор компьютера не вредит зрению

Врач рассказал, на каком расстоянии монитор компьютера не вредит зрению - РИА Новости, 07.11.2021

Врач рассказал, на каком расстоянии монитор компьютера не вредит зрению

Россияне в среднем проводят за компьютером от 6 до 7 часов в день - чтобы при таком режиме работы не испортить себе зрение, нужно находиться в 50-60 сантиметрах РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:39

2021-11-07T08:39

2021-11-07T08:39

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технологии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне в среднем проводят за компьютером от 6 до 7 часов в день - чтобы при таком режиме работы не испортить себе зрение, нужно находиться в 50-60 сантиметрах от монитора, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.Он отметил, что в последние годы большое внимание уделяют не уровню освещения, которое нормируется, а именно спектральному составу света."Наш орган зрения эволюционировал в условиях естественного спектра белого света, который формируется после прохождения солнечных лучей через атмосферу. Соответственно, наиболее эргономичны источники света, максимально приближенные по спектру испускаемого света к световому потоку естественного спектра. Не менее важен показатель пульсации света - надо выбирать лампы с нулевой пульсацией - именно при таком освещении глаз и зрительная система в целом наименее всего утомляются", - добавил врач.Он уточнил, что, если говорить об искусственных источниках света, этим критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы. Источник света при работе за компьютером должен быть фоновым, рассеянным. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт или ее современный эквивалент, вполне достаточно. Это около 600 люмен."При чтении и работе за компьютером наиболее важный фактор – фон, с которого читает человек. Оптимальный фон листа бумаги должен быть желтоватым, иметь контрастные буквы черного цвета с особыми "зарубками". Сегодня подавляющее количество информации, в том числе текстовой, люди получают через экраны мониторов, цвет фона которых можно отрегулировать. Многое зависит от времени суток и состоянии оптических сред. Например, вечером лучше читать при "теплом" свете, а пациентам с начавшимися изменениями в хрусталике при чтении будет комфортнее более холодный свет, который содержит больше коротководновых синих лучей", - заключил Хомяков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/chikhanie-1757615759.html

https://ria.ru/20211106/temperatura-1757843793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, здоровье - общество