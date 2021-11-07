https://ria.ru/20211107/ukraina-1757950832.html

У офиса Зеленского нет информации о российских войсках у границ Украины

У офиса Зеленского нет информации о российских войсках у границ Украины - РИА Новости, 07.11.2021

У офиса Зеленского нет информации о российских войсках у границ Украины

Офис Владимира Зеленского не располагает сведениями о скоплении российских войск у границ Украины, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:15

2021-11-07T15:15

2021-11-07T16:37

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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского не располагает сведениями о скоплении российских войск у границ Украины, заявил в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.Он пояснил, что Зеленский провел селекторное совещание, на котором среди прочего поднимался вопрос о безопасности."Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", — сказал Никифоров.Пресс-секретарь напомнил, что публикации в американских СМИ уже прокомментировали в украинском Минобороны."Насколько я знаю, Министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины", — добавил Никифоров.О том, что Россия якобы снова наращивает военную силу вблизи границы с Украиной, написала на прошлой неделе газета Washington Post. По словам ее источников, замечать перемещения войск начали в последние недели, после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021". Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как оно утверждало, подтверждают передвижение войск к украинской границе, хотя в самом материале говорилось, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты отмечается в районе Ельни, то есть вблизи границы с Белоруссией, а не Украиной.В Киеве также заявляли, что не видят наращивания войск у своих границ. В российском МИД американские публикации назвали "свежей фейк-компанией", а представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам не тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами. При этом он подчеркнул, что передвижение военной техники и военных по своей территории — это исключительное дело России, которая никому не угрожала и не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимает меры для своей безопасности.

https://ria.ru/20211107/tank-1757915965.html

https://ria.ru/20211102/germaniya-1757413913.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, администрация президента украины, россия