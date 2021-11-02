https://ria.ru/20211102/tanki-1757306409.html
Новое "Белорусское море": США опять опозорились, пытаясь обвинить Россию
В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021
Новое "Белорусское море": США опять опозорились, пытаясь обвинить Россию
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной"... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:02
2021-11-02T03:02
2021-11-02T05:01
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.В сообщении при этом говорится, что новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом - Брянской областью.По данным издания, военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", "начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".Согласно анализу британского издательства по военной тематике Jane's, на которое ссылается портал, техника из состава 4-й танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211031/zelenskiy-1757094907.html
https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html
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в мире, белоруссия, курск, дмитрий песков, министерство обороны сша, джон кирби, вашингтон, россия
03:02 02.11.2021 (обновлено: 05:01 02.11.2021)
В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной