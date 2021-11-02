https://ria.ru/20211102/tanki-1757306409.html

Новое "Белорусское море": США опять опозорились, пытаясь обвинить Россию

В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021

Новое "Белорусское море": США опять опозорились, пытаясь обвинить Россию

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной"... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:02

2021-11-02T03:02

2021-11-02T05:01

в мире

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министерство обороны сша

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россия

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.В сообщении при этом говорится, что новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом - Брянской областью.По данным издания, военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", "начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".Согласно анализу британского издательства по военной тематике Jane's, на которое ссылается портал, техника из состава 4-й танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211031/zelenskiy-1757094907.html

https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html

белоруссия

курск

вашингтон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, курск, дмитрий песков, министерство обороны сша, джон кирби, вашингтон, россия