00:54 07.11.2021 (обновлено: 00:55 07.11.2021)
На Украине обвинили Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
Экс-посол Украины Чалый обвинил Зеленского в строительстве дорог для "русских танков"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дороги, отремонтированные в рамках запущенной офисом Владимира Зеленского кампании "Большое строительство", прослужат Украине максимум два года, при этом они отлично подойдут для "идущих на Киев русских танков". С таким заявлением в эфире телеканала "Эспрессо" выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
"Эти дороги, которые строятся сейчас (к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на Восток Украины), но на будущий год-два русский танк там хорошо пройдет, просто на Киев", - выразил мнение Чалый.
Зеленский, полагает Чалый, строя такие дороги, подыгрывает российской армии.
Американское издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки "наращивания мощи" России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая на самом деле граничит не с Украиной, а с Белоруссией.
Пресс-служба Министерства обороны Украины, в свою очередь, сообщила, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий.
В МИД России опровергли сообщения ряда западных СМИ о стягивании войск к Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.